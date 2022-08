PSOE y UP piden a Ayuso suspender el macroevento de criptomonedas en el Wizink Center tras la alerta del CNMV

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y el de Unidas Podemos han escrito sendas cartas a la consejera de Cultura, Marta Ribera, en las que le exige la suspensión del evento de este sábado en el Wizink Center de Madrid relacionado con una empresa denominada Mundo Crypto, mientras que el Gobierno regional ya ha explicado que no es su competencia.



La diputada del PSOE en la Asamblea Pilar Sánchez Acera ha exigido que se suspenda de forma cautelar el evento y se realicen "las comprobaciones oportunas antes de que dicho evento se desarrolle; así como un control más adecuado de las actividades que se realizan en las instalaciones públicas de la Comunidad de Madrid".

Unidas Podemos a Marta Ribera: "No puede desentenderse de la celebración y consecuencias de este macroevento"

El PSOE ha señalado, en un comunicado, que cualquier organizador de un acto en las instalaciones de la Comunidad de Madrid debe tener las autorizaciones correspondientes y debe "velar por que se cumpla la legalidad y la protección al consumidor, más aún cuando un organismo como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado con anterioridad y claridad sobre este evento que está provocando alarma social".

En la carta de Unidas Podemos, le comentan a la consejera que a pesar de la gestión privada de esta instalación pública entienden que la Comunidad de Madrid "no puede desentenderse de la celebración y consecuencias de este macroevento" y pide que insten a la empresa concesionaria a cancelar la celebración y alerte a la población general de los riesgos que implican los denominados criptoactivos y las organizaciones que proliferan a su alrededor.

Enrique Ossorio se desentiende

Esta mañana, en declaraciones a los periodistas tras visitar un colegio, el vicepresidente del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha explicado que el Wizink es un centro de la Comunidad de Madrid que está explotado por una empresa externa, que es la que ha decidido la programación.

"Por tanto, nosotros no entramos en ese tema. Han decidido hacer este evento y nosotros no tenemos nada que decir", ha defendido el consejero. El creador de MundoCrypto, Mani Thawani, ha reconocido su sorpresa ante el aviso de la CNMV sobre la falta de licencia de la empresa para asesorar sobre instrumentos financieros y ha defendido que su compañía no necesita ninguna licencia, dado que no es una entidad financiera ni vende o asesora sobre instrumentos financieros, sino que se dedica a la educación en el sector digital.

MundoCrypto está, desde julio de 2021, incluida en la "lista gris" o de "otras entidades" del supervisor, que incluye a aquellas que no cuentan con ninguna autorización ni están registradas a ningún efecto en el propio supervisor, pero que "podrían estar realizando" algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera.



Facua ha interpuesto una denuncia ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid contra Mundocrypto por promocionar su evento Metaverse Day'como gratuito, pero cobrar 47 euros por reservar el asiento, un depósito que solo devuelve a los inscritos que finalmente acudan, salvo unos gastos de gestión que no especifica.