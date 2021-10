El PSOE vota 'no' a la ley de Más País de legalización del cannabis

El voto en contra de PSOE, PP y Vox ha impedido la toma en consideración de la primera proposición de ley integral para la regulación del cannabis que ha llegado al pleno del Congreso, de la mano de Más País, por "salud, economía y libertad" y para quitar a las mafias el control de la sustancia.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ya anunció que su partido votaría 'no' a la subcomisión de Más País.

En cambio, el PSOE pretende focalizar el trabajo parlamentario en la subcomisión que el Congreso acordó crear el pasado mes de junio para estudiar su uso medicinal y que se constituyó la semana pasada.



De esta forma deslizaba que los socialistas no respaldarán la tramitación de la iniciativa que el líder de Más País, Íñigo Errejón, presentó el pasado mes de septiembre con la que, dijo entonces, aspiraba a romper la "hipocresía"que rodea el consumo del cannabis, que es un «hecho social generalizado» en el país.



El objetivo: unificar los criterios en la subcomisión

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha puesto de relieve que la existencia de diferentes iniciativas para regular el uso del cannabis, entre ellas las presentadas también por Esquerra Republicana (ERC) o Unidas Podemos, exigen que sea precisamente en esa subcomisión donde se aborde esta materia con idea de "unificar" los criterios de todos los grupos parlamentarios y alcanzar «el mayor consenso posible».



El PSOE pone de relieve las subcomisiones de ERC y UP

"No vamos a avanzar iniciativas que provoquen ahora mismo una distorsión dentro del trabajo de la subcomisión que se ha creado al efecto", ha insistido Gómez, para añadir que los socialistas no pretenden "sacar rédito político" con este asunto sino "trabajar en la línea del consenso y alcanzar un entendimiento atendiendo, de la mano del Ministerio de Sanidad, los criterios sanitarios» para que la regularización del cannabis sea una realidad.

Errejón culpa al PSOE de no evitar el mercado negro

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha manifestado que le "apena" el voto en contra del PSOE a la toma en consideración de la proposición de Ley integral de regularización del cannabis porque se pierde una oportunidad histórica para evitar que se consuma bajo el control de las instituciones y no de las mafias.

Así lo ha dicho Errejón este martes ante el plano del Congreso al defender su iniciativa para regular el cultivo, comercialización y consumo de cannabis en España, que ha calificado como las "más avanzada de Europa".

"Hoy perdemos una oportunidad histórica", ha dicho Errejón al asegurar que el voto contrario a la regulación supone que "se siga produciendo y consumiendo cannabis en el mercado negro, no bajo el control de las instituciones, sino bajo el control de las mafias".

El diputado ha defendido que este debate es esencial porque "el consumo no para de crecer" en España, al tiempo que ha explicado que la prioridad de esta regulación se debe a tres motivos: "por salud, economía y libertad".

"¿Ustedes creen que con la aprobación de la regulación se va a consumir más? No se dónde viven, pero en el país en el que vivo yo no hay ni un solo español que si lo quiere consumir no lo haga", ha subrayado el dirigente de Más País, al comentar que "falta coraje y honestidad" en el parlamento "para abrir un debate que en la calles es normal".