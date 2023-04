El recorte de plazas públicas en las escuelas infantiles de Madrid condena a las familias al sector privado

"A mí me gustaría que mis hijas hubieran estudiado en escuelas infantiles públicas, pero hasta ahora no ha sido posible. El problema principal es que la oferta de estas plazas en Madrid no creo que cubra ni el 20% de la demanda de las familias", lamenta Noelia, madre de dos criaturas. Esta vecina de la capital es tan sólo un ejemplo de los miles de hogares que cada año se ven obligados a hacer malabares para escolarizar a sus retoños.

En una conversación con Público, Noelia cuenta que intentó matricular a su primera hija en la única escuela pública cercana su casa y no consiguieron plaza. Sin embargo, no costó demasiado llevarla a una concertada. El problema —explica— llegó con la segunda, a quien ya ni siquiera pudieron matricular en un centro de gestión indirecta, por lo que se vieron obligados a pagar una privada.

Aunque reconoce que, con el paso del tiempo, su situación económica se ha ido estabilizando, cuenta que pagar una letra de 520 euros al mes por ocho horas de lunes a viernes supone un enorme esfuerzo, por no hablar de aquellos hogares que no pueden ni planteárselo.

Olivia, madre: "Es imposible conseguir una plaza en una escuela infantil pública y complica mucho la conciliación"

Algo similar está viviendo Olivia. Ella y su pareja vivían en Las Tablas en 2013 cuando nació su primer bebé. Por aquel entonces, solicitó una plaza en el centro público de educación de cero a tres más cercano y le pusieron en el número 70 de la lista de espera. Así que no le quedó más remedio que recurrir, al menos durante los primeros años, a una persona que les ayudara en casa.

Ya cuando llegó el momento de inscribirle en el segundo ciclo, le llevaron a una concertada la mitad del día. Y es que ni después de haberse mudado, viviendo en Arroyo del Fresno, logran un hueco. "Es imposible y complica mucho la conciliación", señala Olivia.

Desde la Marea Verde llevan años insistiendo en la necesidad de abrir más plazas 100% públicas frente al modelo del Partido Popular basado en el copago. Aunque para incentivar los centros privatizados el Gobierno ofrece unos cheques escolares de 113 euros al mes, la parte a pagar es "enorme". Pero el verdadero problema es que, aparte de seguir siendo caro, quienes quieren pública no pueden porque no hay plazas. "La situación es alarmante", expresan.

"Yo pienso que las escuelas públicas son mejores en todos los sentidos y en el caso de las escuelas infantiles las instalaciones son mucho más espaciosas, con grandes patios y más recursos que las privadas", añade Noelia.

Noelia, madre: "Las públicas son mejores en todos los sentidos, con instalaciones mucho más espaciosas"

El año pasado, más de 8.000 familias se quedaron sin plaza. Según los datos oficiales, de las 12.555 solicitudes para optar a una de las 74 escuelas municipales, sólo 4.312 lo consiguieron. Es decir, que siete de cada diez se quedó fuera.

No obstante, este problema no es nuevo. En el curso 2020-2021, más de 7.000 familias que habían solicitado ingresar en algunas escuelitas no lo lograron. Una cifra que ya suponía un incremento del 33% en el rechazo de solicitudes respecto al año anterior.

"Aunque se están abriendo plazas de primer ciclo de infantil en algunos colegios públicos, sigue siendo insuficiente. Además, en muchos casos no se están preparando y abriendo con las garantías necesarias para dar un buen servicio y atención a los más pequeños", critican desde la Marea Verde. Además, continúan, las pocas escuelas infantiles que antes eran de cero a seis ahora ya son sólo de hasta los tres, "acabando con esta enseñanza más integral y positiva para los niños, con todo el ciclo de infantil unido".

Las madres y padres explican que, si no fuera por la ayuda de sus familiares, no podrían compaginar la crianza con sus planes vitales, ya que sienten que la ayuda por parte de las administraciones en el ámbito de los cuidados es "mínimo". Quienes no disponen de un horario flexible o dinero suficiente para pagar cuidadores, "no tienen muchas más alternativas". De cara al próximo año escolar, con la campaña de matriculación abierta desde la semana pasada, siguen sin albergar demasiadas expectativas.