Los recortes de la Xunta dejan sin médico durante 22 días de octubre a los 200 habitantes de un pueblo de Lugo

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) dejará sin médico durante 22 días del mes de octubre a los doscientos habitantes de San Xoán de Seoane do Courel, una localidad del municipio lucense de Folgoso do Courel, en la montaña de Lugo, donde más del 43% de la población tiene más de 65 años. Según las indicaciones colocadas en el centro de salud del pueblo, allí sólo habrá medico ocho días de octubre durante cuatro horas al día, y cinco horas la última jornada del mes.

Seoane, como se conoce el topónimo de la localidad en la comarca, es el núcleo principal del concello, situado al sureste de la provincia en plena Serra do Courel, en una de las zonas más afectadas por el declive y el envejecimiento demográfico en Galicia. Con menos de mil habitantes, la mayoría repartidos entre Seoane y la villa de Folgoso, sólo 53 tienen menos de 18 años, según el Instituto Galego de Estatística. Más de 160 personas superan los 80 años, y más de 330 tienen 70 o más.

"Es una situación muy preocupante, el Sergas nos ha dicho que siguen trabajando para encontrar médicos, pero no los hay", aseguran fuentes del Ayuntamiento, que gobierna el Partido Popular. Aseguran que los dos centros de salud del municipio, en Seoane y Folgoso, eran atendidos hasta ahora por dos médicas, pero que una se encuentra de baja por incapacidad temporal y la otra ha solicitado un permiso.

Los carteles indican que no habrá facultativos en ninguno de los dos centros del municipio durante otros nueve días de octubre. Sumados a los fines de semana, eso quiere decir, que durante 17 jornadas, los vecinos tendrán que trasladarse al punto de atención continuada de Quiroga, la cabecera comarcal, a una hora y media por carretera, si necesitan los servicios de un galeno.

Carteles

Fuentes del Sergas ha asegurado a Público que los carteles no son oficiales y que "no los puso la gerencia del área sanitaria", que contabiliza en el municipio 734 tarjetas de salud. "No se corresponden con las fechas en las que estamos cerrando actividad con un sustituto, y trabajamos para contar con él todos los días de la semana", añaden esas fuentes, que no explican si es habitual que sus centros médicos alerten de las jornadas en las que cuentan o no con presencia de médicos.

Sostienen que "a día de hoy, en la mayoría de los días del mes de octubre ya está confirmada y garantizada la asistencia de un [médico] sustituto para cubrir la atención" sanitaria en el municipio, aunque no aclaran ni cuántos días son ni cuáles en concreto.

Uno de los carteles que alertan de la ausencia de personal médico en los centros de Folgoso do Courel. — M. G.

La falta de médicos y el cierre de centros es un problema continuado y recurrente en Galicia, que la Administración sanitaria acostumbra a achacar a la imposibilidad de encontrar médicos. La oposición, los sindicatos, las organizaciones profesionales y las asociaciones de usuarios y pacientes señalan, sin embargo, a los recortes en el presupuesto sanitario de los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda, a la precariedad y a los bajos salarios que ofrece la Xunta a los médicos, especialmente los qure trabajan en áreas aisladas.

"Hace tiempo que decidieron cerrar los centros de salud en las zonas rurales, somos de largo la comunidad autónoma que tiene menos", señala Manuel Marín, portavoz de SOS Sanidade, la plataforma que encabeza la defensa del sistema sanitario público en Galicia. "No llegamos a sesenta, cuando en otras comunidades como Castilla La Mancha y Castilla y León superan los mil centros", asegura.

Situación "dramática"

Marín asegura que en algunas zonas la situación es "dramática", especialmente para la población mayor, cuya demanda de atención triplica al del resto de tramos de edad, y que sufre además de dificultades de movilidad y para desplazarse en un territorio con malas comunicaciones donde el transporte público es inexistente o testimonial y donde el mal tiempo en invierno complica cualquier viaje.

"El resultado es que quien más atención precisa es justamente quien menos atención recibe. Y los efectos son bien claros: las zonas rurales se quedan sin población entre otras cosas porque se quedan sin el servicio más esencial, que es la prestación sanitaria", concluye Marín.

En 2009, antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta en mayo de ese año, el presupuesto sanitario del Gobierno gallego ascendió a 3.720 millones de euros, que se elevarían a 4.996 millones de euros calcualdos a precios de 2024, es decir teniendo en cuenta el incremento de los precios. Tras 15 años de Gobierno del PP, el gasto sanitario en los presupuestos aprobados por el Ejecutivo de Alfonso Rueda para este ejercicio asciende a 4.584 millones de euros, es decir un 8,2% menos.