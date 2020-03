TikTok, la aplicación móvil usada por más de 800 millones de usuarios mensuales, la mayoría adolescentes, no permite promocionar a usuarios "demasiado feos, pobres o inadecuados para la plataforma" como detallan las normas para sus moderadores.

La empresa china creadora de la aplicación prohíbe el material pornográfico, las armas o los comportamientos peligrosos, como otras redes sociales. Esta empresa no permite contenido que para cualquier persona sería razonable vetar, pero sus requisitos para poder tener fama en su aplicación han producido un gran revuelo entre sus usuarios.



Las guías internas para moderadores de TikTok fueron filtradas por el medio estadounidense The Intercept, mostrando cómo la compañía suprimía vídeos de usuarios "feos", con diversidad funcional visible, con sobrepeso, contenido en el que se podía ver si una persona no tenía bastante dinero, falta de dientes, cicatrices o arrugas en algunos usuarios de mayor edad.

Los requisitos para poder ser famoso en esta red social se ven complicados por las recomendaciones para los moderadores, de borrar y limitar el alcance de escenarios rurales, con decorados antiguos, desordenados y deteriorados.

Política de contenido de TikTok. / The Intercept

La empresa china ya se ha pronunciado al respecto pero sin dar demasiados detalles, remarcando que algunas de las normas que The Intercept ha filtrado ya no se usan en su compañía. TikTok afirmó que la intención de la aplicación no era dañar sino proteger a los colectivos más vulnerables ante el acoso. Sin embargo, el portavoz de TikTok, Josh Gartner, no explicó por qué un documento destinado supuestamente a "prevenir el acoso" no hacía ninguna mención del acoso, ni por qué la justificación explícita de estas normas es la de atraer nuevos usuarios, y no de protegerlos.

La justificación para las normas de eliminar o limitar el alcance de los vídeos donde apareciesen casas con una "grieta en la pared" o "decoraciones viejas y de mala reputación" fue nuevamente la de que TikTok quería mejorar la imagen de la aplicación para atraer y retener a los nuevos usuarios: "Este tipo de entorno no es tan adecuado para los nuevos usuarios por ser menos sofisticados y atractivos".

Los documentos filtrados de la compañía china también mostraban cómo se pedía a los moderadores que censuraran cualquier contenido con discurso político. ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, pedía a sus moderadores la censura de cualquier stream que "ponga en peligro la seguridad nacional" o "el honor y los intereses nacionales". Incluso se pedía el veto permanente a usuarios que hablasen del Tíbet, la situación de Taiwán o las protestas de la plaza Tiananmen.

Esta polémica filtración de documentos ha sido duramente criticada, no solo por estas normas, sino también porque los usuarios remarcan que las sanciones que se aplican a los vídeos racistas de la red social son muy leves. Los documentos aclaran que el contenido que intente "avergonzar/degradar a individuos o grupos por discapacidad, género, color, orientación sexual, nacionalidad, etnia o creencias" será castigado con la suspensión del usuario durante un mes.

Días antes de las filtraciones de los criterios estéticos de TikTok, la división estadounidense de la plataforma anunció la futura creación de un "centro de transparencia" para la moderación y las prácticas de datos.