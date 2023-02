El responsable de las residencias de Madrid, sobre la denuncia de un anciano que perdió 14 kilos: "Ahora está en su peso ideal"

El responsable de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) de la Comunidad de Madrid, José Manuel Miranda, ha comparecido este lunes en la comisión de Familia y Política Social de la Comunidad de Madrid con miras a detallar la calidad de las dietas en la residencia Francisco de Vitoria, en Alcalá de Henares.

La comparecencia se produce después de que los familiares de uno de los internos denunciasen que había perdido 14 kilos en apenas diez meses. Unas cifras a las que el gerente del AMAS ha quitado gravedad, alegando que el paciente llegó con sobrepeso y que ahora "está en su peso ideal".

"Es completamente falso que alguien haya perdido 14 kilos. Hemos visto dos ejemplos concretos con nombre y apellidos y hay una pérdida de un residente de 10 kilos. Uno que tiene párkinson, entró con sobrepeso, con índice corporal alto y ahora mismo está en su peso ideal", ha esgrimido Miranda.

Este alto cargo de la Comunidad de Madrid, con 25 residencias exclusivamente públicas a su cargo, ha subrayado que no existe un problema "grave" con la comida que se suministra en los centros de mayores. El gerente ha admitido que se han recibido quejas por la comida en los centros de mayores, si bien entiende que son "bastante pocas" ya que en el último año apenas superaron las cien.

"Hambre, desnutrición... hemos leído una cantidad de mentiras y fotos manipuladas con alimentos manipulados que no se han consumido... Ha habido muchas manipulaciones. No se ha bajado el precio (de las comidas), se ha subido. No se ha pasado hambre, no hay desnutrición", ha comunicado el responsable de las residencias públicas de Madrid en la comisión.

Para refrendar sus palabras, Miranda no ha dudado en decir que él no tendría problema en consumir los menús que se suministran en los centros: "Yo comería eso, porque ese precio de cinco euros significa entre 151 y 170 euros al mes por persona. Eso significa que una familia de cinco personas se gastaría entre 750 y 800 euros. Me parece un precio razonable".