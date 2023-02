Dos residencias gestionadas por Ayuso suplen a enfermeras con auxiliares, pasan semanas sin médico y no tienen ni toallas

Los mayores de las residencias públicas de a Comunidad de Madrid, Parque Los Frailes y Ensanche de Vallecas, sufren la falta de medios y profesionales que llevan a que no haya toallas y se les seque con sábanas, que auxiliares de clínica hagan labores de enfermería, como las curas a los residentes más dependientes, o que estén sin médico durante semanas.

Así lo denuncian a Público los trabajadores de los centros situados al sur de la región, que destacan la inacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante la "lamentable" situación en los centros. Los sindicatos acusan a Centenari Salud, la empresa que gestiona el servicio, de "aprovecharse de la desgracia de 400 familias para sacar tajada". Aseguran que los trabajadores están agotados y que las condiciones higiénicas, sanitarias y ambientales son cada vez más "insostenibles".

La Consejería de Políticas Sociales y Familia adjudicó a Centenari Salud la gestión de las dos residencias hace un año y medio. Desde entonces, "los recursos, tanto económicos, como humanos y materiales han sido insuficientes", cuenta Juani Peñafiel, responsable de Dependencia de Comisiones Obrera (CCOO). La sindicalista califica como "lamentable" el estado de las instalaciones y explica que algunas semanas "no disponen de toallas para secar a los residentes y los auxiliares no tienen más remedio que usar sábanas".

Rosa Serna: "No hay manteles, sábanas ni cubiertos suficientes para todos"

"No hay manteles, sábanas ni cubiertos suficientes para todos. Cuando fallan las lavadoras, no podemos cambiar la ropa de cama de los abuelos y abuelas", lamenta Rosa Serna, presidenta del comité de la residencia Ensanche de Vallecas. La profesional cuenta que los trabajadores están "desbordados" por el enorme volumen de trabajo que abarcan y explica que faltan manos a todos los niveles.

En el Ensanche no se cumplen las ratios de médicos y enfermeros. De hecho, durante los turnos de tarde, las curas y las asistencias las hacen los auxiliares. Tampoco se reponen las bajas o las vacaciones, señala, al mismo tiempo que recuerda que la empresa no ha presentado su Plan de Igualdad. "Se saltan continuamente los criterios de calidad y la inspección de la Comunidad de Madrid hace nada por revertirlo", critica Serna. La asistente confiesa que hay veces que "los abuelos se hacen pis encima" porque cubre sola una parte de su turno y "no puede desatender al resto, que también están bajo su responsabilidad". En su centro se hospedan 160 residentes en planta, más 40 durante el día. Las familias están muy preocupadas por esta situación.



"Las residencias se han convertido en aparcacoches"

Fuentes de ambos recintos advierten de que los recortes cada vez se notan en más ámbitos y sospechan que la situación pueda ir a peor. "Mi edificio tiene goteras desde el 2021 y agujeros en los techos que el día de mañana pueden provocar desprendimientos y accidentes. No hay mandos de repuesto para las camas articuladas ni arneses suficientes para mover a personas dependientes. Las residencias se han convertido en aparcacoches", relata Serna. Desde CCOO se ha informado de esta "denigrante situación" al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero la Administración no se hace responsable de la actuación de Centenari Salud.

Fernando Colorado: "Los abuelos tienen que hacer colas para usar en los ascensores"

Fernando Colorado, presidente del comité de Parque Los Frailes y cocinero, explica sorprendido que no en pocas ocasiones los centros recurren a personas sin titulación e incluso personal de limpieza (sin título de manipulación de alimentos) para sustituir a las bajas en cocina. "Las cocinas no cumplen con las condiciones sanitarias requeridas y el mantenimiento preventivo brilla por su ausencia. Es más, desde que se instalaron los extractores no se ha limpiado la grasa, algo que puede provocar incendios o quemaduras", expone. Las familias sostienen que los menús son cada vez más escasos y la cantidad de alimentos que reciben los centros, menor a medida que pasa el tiempo.

En la misma línea, el sindicalista detalla que en su residencia sólo funcionan tres de los ocho ascensores que hay: "Llevamos con cinco ascensores fuera de servicio desde hace cinco meses. Si en Leganés fallece un residente, no le podrían bajar a la planta menos uno porque no hay ascensores grandes que bajen". "Cuando llega la hora de desayunar, comer, merendar o cenar los abuelos tienen que hacer colas para usar los ascensores. Esto lo puede aguantar una persona en condiciones físicas normales, pero no gente tan mayor", lamenta.



La empresa debe 2.000 euros a cada trabajador

En medio de este contexto, los profesionales se han concentrado durante la mañana de este miércoles para denunciar que Centenari Salud lleva meses sin pagarles cerca de 2.000 euros que les deben a cada uno. Con fecha 3 y 11 de enero, el máximo responsable de CCOO Sanidad Madrid se dirigió por escrito al director general de Atención al Mayor y la Dependencia de la Comunidad de Madrid exponiendo la actitud de la gestora. Pero el Gobierno de Ayuso hace oídos sordos: "No nos responden a las cartas ni a los emails, parece que se han olvidado de que a pesar de estar externalizados, estos centros ofrecen un servicio público", reprochan fuentes del sindicato.

Gracias inacción de Ayuso 👎👎, la empresa Centenari, que gestiona residencias de mayores en #Leganés y #Vallecas, se permite machacar a sus trabajadoras: sigue sin pagar salarios y parte de sus nóminas a 300 personas, poniendo en riesgo a sus residentes pic.twitter.com/4P9D58HqBt — CCOO de Madrid (@CCOOMadrid) February 1, 2023

Los mismos no comprenden por qué la Administración está "aguantando el maltrato continuado a los abuelos y los trabajadores". Lejos de resolverse el conflicto, la empresa ha amenazado con un descuelgue de convenio si las movilizaciones de los profesionales continúan. Pero desde Dependencia de CCOO insisten en que seguirán reivindicando condiciones ambientales y laborales dignas (hay más de 300 familias afectadas).