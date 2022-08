Salvajismo en la becerrada de Vinuesa: aficionados torturan a un toro hasta que deciden matarlo 

Advertimos de la dureza de las imágenes, que hemos decidido publicar para denunciar el maltrato animal.





Horror y crueldad contra los animales esta vez en Vinuesa (Soria). El Partido Animalista PACMA ha dado a conocer una serie de imágenes de una becerrada celebrada el pasado 17 de agosto en dicha localidad, donde un grupo de aficionados "martiriza" hasta la muerte a varios animales de corta edad.

En las duras imágenes se aprecia cómo un grupo de jóvenes aficionados burlan constantemente a los becerros y les clavan objetos punzantes hasta que deciden matarlos, "fallando en numerosos intentos y atravesándolos por los costados", destaca PACMA en un comunicado. "El corte de oreja –añade– se hace con los becerros aún conscientes".

"Nuestro trabajo es hacer que esto se sepa para que la sociedad pueda opinar sobre ello y posicionarse. Estos eventos se llevan con relativa discreción y normalmente supone un problema documentarlos porque los organizadores y los participantes no quieren que se vea cómo torturan a los animales", explica el presidente del partido, Javier Luna.

El Partido Animalista ha documentado varios eventos taurinos en lo que denominan "un verano para olvidar" en relación a la cantidad de festejos taurinos celebrados en España tras un parón considerable por la pandemia. "Están tratando de recuperar lo perdido e intentando llevar la tauromaquia a sitios de España en los que ni siquiera está arraigada, metiéndola con calzador y acercándola a los niños porque saben que el relevo generacional es extremadamente escaso", apunta Luna.

PACMA manifiesta que la tauromaquia no tiene posibilidad de reconversión alguna y que es una tradición abocada a la desaparición. "Las plazas de toros están cada vez más vacías y las administraciones se ven en la tesitura de sortear y regalar entradas, pero es una situación que no tiene remedio. Lentamente, y con la ayuda única de las inyecciones de financiación pública, acabará por desaparecer debido al enorme rechazo social que genera el maltrato animal", defiende la organización animalista.

Otra de las imágenes de la becerrada de Vinuesa que ha difundido PACMA. — PACMA

El partido remarcó además que "no es sencillo lograr que los usuarios vean los vídeos" debido a su crudeza. "Somos conscientes de que son imágenes muy duras, pero no podemos guardárnoslas. Es imprescindible que la sociedad maneje la información y pueda constatar lo que ocurre con sus propios ojos; solo así podrán decidir si quieren o no permitir que se haga esto a los animales en nombre de una cultura que se nos atribuye a los españoles equivocadamente", sostiene.

En ese contexto, Luna calificó como "un atropello" que a día de hoy "ningún partido quiera comprometerse con los animales víctimas de la tauromaquia y que sigan totalmente desprotegidos a pesar de la futura Ley de Protección Animal o la reforma del Código Penal. Nos queda muchísimo trabajo por delante".

Otra imagen de la becerrada de Vinuesa. — PACMA

El próximo 24 de septiembre el Partido Animalista celebrará en Madrid "Misión Abolición", la manifestación antitaurina anual más multitudinaria y que este año irá principalmente orientada al regreso del Torneo del Toro de la Vega y todos los festejos taurinos de diversa índole en España.