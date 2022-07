Sanidad da los primeros pasos para reconocer los graves efectos crónicos de la covid persistente

"Conjunto de síntomas multiorgánicos variados no atribuibles a otras causas que perduran tras la fase aguda de la infección de covid-19". Esa es la definición oficial que recibe la covid persistente en España, según ha confirmado el propio Ministerio de Salud en palabras de Carolina Darias.

Si hace dos años la palabra coronavirus era un enigma para todo el mundo, el concepto "covid persistente" (long covid en inglés) ha sufrido, además del desconocimiento, el descrédito de quienes no han tomado en serio a estos enfermos. Que el sistema nacional de salud haya definido este concepto es un primer paso para normalizar la enfermedad y generar consenso en torno a su conocimiento y base científica para su tratamiento.

Queda plasmado en el documento cuáles son sus síntomas, muchos de ellos de signo neurocognitivo: pérdida de memoria, dificultad de concentración, confusión y signos musculoesqueléticos como pueden ser dolor articular o muscular y limitación de la movilidad". Además, se estipula que tiene una duración mínima de tres meses tras la fase aguda.



Sin embargo, el estudio elaborado en España no ha podido confirmar algunas teorías que a veces se dan por hecho en torno a la covid persistente. Por ejemplo, "no se ha llegado a un acuerdo claro sobre el papel que puede tener la edad ni la gravedad o la carga de síntomas durante la fase aguda, ni tampoco el papel que pueden tener las comorbilidades (enfermedades simultáneas) previas". A diferencia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el estudio del Instituo de Salud Carlos III no ha podido alcanzar "un acuerdo sobre potenciales diferencias según el género".

Después del trabajo realizado por el Instituto de Salud Carlos III, se pone la primera piedra en España para mejorar la información, y por ende el tratamiento, de la enfermedad: "El objetivo era obtener claves científicas para acotar la definición. Las siguientes continuarán aportado informacion sobre e proceso diagnostico, los posibles predictores clínicos y biológicos y la carga de la enfermedad", aseguaba Darias en rueda de prensa el pasado miércoles.

Las asociaciones de afectados por covid persistente, en declaraciones conjuntas a Público, agradecen "el interés demostrado para dar una solución" al conflicto, pero muestran una postura crítica: "Tras esta larga espera no hemos encontrado respuestas nuevas ni propuestas para mejora de la atención que estamos recibiendo".

Tal y como reza el informe, el objetivo de esta primera fase de trabajo era "obtener las claves científicas para hacer frente al problema de salud ocasionado por covid persistente, e incluye diferentes fases, que van desde su definició y consenso, la descripción de barreras y facilitadores de su proceso diagnostico, sus predictores clínicos y biológicos, hasta la carga de manifestaciones y síntomas y opciones terapeúticas", asegura el informe.

Las plataformas de afectados recuerdan que "quedan aún puntos por cerrar y/o concretar, como por ejemplo el de las escalas de medición de incapacidad y la afectación de covid persistente en niños".

El propio documento elaborado por Sanidad reconoce que "la definición consensuada en este trabajo no difiere en esencia a las publicadas por instituciones y organismos de referencia". Y es cierto, dado que la descripción que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la enfermedad contiene la misma esencia: "Es la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente 3 meses después del inicio, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo. Los síntomas comunes incluyen, entre otros, fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva, y generalmente tienen un impacto en el funcionamiento diario. Los síntomas pueden ser de nueva aparición después de la recuperación inicial de un episodio agudo de covid-19 o persistir desde la enfermedad inicial. Los síntomas también pueden fluctuar o recaer con el tiempo".