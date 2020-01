El Ministerio de Sanidad ha descartado este viernes los tres posibles casos que estaban en estudio en España en relación al coronavirus, cuyo origen está en la ciudad china de Wuhan, según han asegurado a Efe fuentes de este departamento.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio (Ccae), Fernando Simón, en declaraciones a los periodistas a mediodía, había informado de la existencia de estos casos sospechosos y de la muy baja probabilidad de que resultaran positivos.

No obstante, ha admitido que puede suceder porque hay ciudadanos españoles que residen en Wuhan y tres empresas españolas localizadas en aquella ciudad, por lo que "es posible que haya gente que vaya y venga", según ha explicado en declaraciones a los periodistas Simón.



El Ministerio de Exteriores ya ha dado todas las recomendaciones precisas a los quince españoles inscritos en Wuhan, pero los residentes en esa ciudad no tienen "un riesgo excesivo" de infectarse, según ha aclarado Simón.



Es más probable coger una gripe en Wuhan que el coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha descartado que por ahora vayan a haber controles en los aeropuertos, si bien Simón ha comentado que la posibilidad de transmisión en España, aunque puede ser probable, es "muy baja", asegurando que en el propio Wuhan es más probable coger una gripe que el coronavirus.

Dicho esto, el director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha explicado que en España, ante el riesgo de que el virus se exporte como en el resto de países europeos, se están implementando medidas para evitar que se importe y para controlarlo en el caso de que entre en España.

"Como en otras situaciones tenemos que tener un nivel de preocupación bajo pero activo"

En este sentido, ha asegurado que las medidas que está tomando China están reduciendo "mucho" el riesgo de que salgan casos de coronavirus a otros países, por lo que ha insistido en que "no es muy probable" que se pueda importar a España y más cuando no hay vuelos directos a la ciudad china.

"Tenemos algunos ciudadanos que viven en Wuhan, tres empresas que trabajan en la ciudad y es posible que haya gente que vaya y venga. Además, hay población china y algunos de ellos son de allí, por lo que no es imposible que vengan personas potencialmente infectadas, pero el número no es lo suficientemente alto como para pensar que va a haber una importación importante de casos", ha sentenciado. No obstante, si llegara algún caso, Simón ha reiterado que hay mecanismos para identificarlos y prevenir el riesgo de transmisión a partir de estos casos.