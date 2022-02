Los dos cuerpos involucrados en el conflicto del Ayuntamiento de Madrid coinciden en un aspecto: la inoperancia de Enrique López, director general de Emergencias, a las órdenes de Inmaculada Sanz, concejala de Seguridad y Emergencias en el Consistorio madrileño. La falta de armonización en cuanto a la prioridad de asistencia ante ciertas circunstancias, como avisos de suicidio, deja un reguero de malos entendidos y pequeños encontronazos entre profesionales de Bomberos y Samur que, de no ser remediado en el corto plazo, podría afectar a la atención que prestan a la ciudadanía.

Todo empezó a finales de 2019, cuando Bomberos realizó un protocolo de intervención en casos de alerta de suicidio sin consultar con el Samur, comenta Eduardo Granizo, delegado sindical de UGT en este último colectivo. Siguieron pasando los meses y los pequeños rifirrafes en algunas actuaciones, hasta que la situación se agravó el 8 de enero de 2022. "Para justificarse, López dijo que él ya había dicho que nos pusiéramos de acuerdo con nuestros protocolos, Samur y Bomberos, desde el mismo momento en que se presentó aquel de 2019, pero es mentira, el protocolo en cuestión sigue vigente en las instrucciones de Bomberos", agrega Granizo. De hecho, una carta firmada electrónicamente por parte del propio director general a la que ha tenido acceso Público deja constancia de esa versión, pues en dicha firma aparece una fecha muy posterior a la presentación del protocolo de Bomberos: 18 de octubre de 2020, casi un año después.

Todo empezó a finales de 2019, cuando Bomberos realizó un protocolo de intervención en casos de alerta de suicidio sin consultar con el Samur

Algunas informaciones sobre lo ocurrido el pasado 8 de enero apuntan al "enfrentamiento" de uno de los sanitarios con los bomberos. La intervención se dio a raíz de un intento de suicidio en Puente de Vallecas en la que actuó Jorge de Tomás, enfermero de la unidad de soporte vital avanzado del Samur que atendió dicho aviso: "La asistencia de un paciente la debe realizar el personal asistencia sanitario, que somos nosotros. Otra cosa es que en el momento haya que asegurar la zona, pero esto no es lo que ocurrió aquel día", inicia su argumentación. Este mismo sanitario, además, afirma que les han comentado casos en los que Bomberos priorizarían su propia asistencia demorando así la del Samur y "asumiendo una serie de competencias que no tienen con una formación inadecuada para ello, porque para eso está nuestro servicio de emergencias", agrega De Tomás.

Debate entre víctimas y pacientes

Este enfermero también señala a López: "Hay un director general que lo primero que tienen que hacer es que de alguna forma los dos cuerpos que están bajo su dirección sepan cuándo y cómo actuar, y no lo está consiguiendo". En este sentido, Granizo alude a algunos problemas que ya se han vivido a pie de calle entre los dos cuerpos: "Para nosotros todas las víctimas son pacientes, pero hay quien dice que no, que una víctima debe atenderla Bomberos. No tenemos que olvidar que, en realidad, hablamos de pacientes y personas con tratamientos que debe supervisar personal sanitario, quien tiene la potestad según establece el ordenamiento lega", se explaya el delegado sindical.

En este sentido, es el propio Granizo quien afirma que "evidentemente, un sanitario no va a subirse a una grúa o colgarse de una cuerda para hablar con el paciente, ni le va a decir a Bomberos cómo proceder con la intervención, pero una vez asegurada la zona y sí que se acercará al paciente, porque siempre buscamos su mayor beneficio", se explaya. David Gómez, secretario general de la sección sindical de CCOO en Bomberos Madrid, agrega que ellos son, en muchos casos, los primeros intervinientes en las actuaciones: "Después de muchos años reivindicando que a Bomberos nos faltaba una formación sanitaria a la altura de las circunstancias, no un cursillo, y también el material necesario, porque teníamos que taponar heridas con nuestra propia ropa, lo hemos conseguido".

Gómez, asimismo, también concretiza que esta asistencia médica por parte de Bomberos se da únicamente cuando la zona aún no es segura para que puedan proceder los efectivos del Samur, aunque esto no sea lo relatado por parte de De Tomás en el resumen de su intervención que hace llegar a sus superiores, documento al que también ha tenido acceso Público. "La solución pasa por tener claros los protocolos por parte de las plantillas de los dos cuerpos, pero sobre todo por el director general que debe tomar cartas en el asunto y enfrentar su responsabilidad", incide el bombero de CCOO aludiendo a López.

Sin nadie al timón

A lo largo de estos años de disputas, en 2020 se convocó a todas las centrales sindicales para buscar el entendimiento y soluciones a lo que estaba ocurriendo, tal y como afirma el propio Gómez. "Hubo un compromiso por parte de López de que se crearía una comisión paritaria de estudio y seguimiento con reuniones trimestrales, lo que nos pareció buena idea. A día de hoy, no sabemos siquiera si esta comisión existe, pero de ser así seguro que lo habrían dicho después del ruido generado", añade.

La sensación que expresa el sindicalista de CCOO David Gómez, es de "abandono" por parte del Ayuntamiento

La sensación que expresa el sindicalista de CCOO es de "abandono" por parte del Ayuntamiento: "Parece que no hay nadie al timón, que el director general es incapaz de reconducir la situación y la delegada del Área, máxima responsable, que es quien tendría que tomar cartas en el asunto, mira para otro lado. Tendrían que convocar a los representantes de los trabajadores no solo para que nos cuenten cómo van a resolver la problemática sino de alguna manera escuchar lo que nosotros también podemos proponer", relata Gómez.

Granizo, además, también aprecia "cierta parálisis de los trámites diarios que afectan a la plantilla, como guardias, permanencias y cambios de turno". Tal y como remarca, la situación no puede seguir con las Emergencias en Madrid sin la pieza que las une, volviendo a señalar al director general. "Bomberos y Samur no son independientes, trabajamos unidos muchas veces, y deberíamos hacerlo más. Debemos hacer que los dos cuerpos conozcan el trabajo del otro para conseguir un mayor beneficio al ciudadano", aclara el sindicalista de UGT. Por el contrario, "la dejadez que están teniendo los cargos políticos provoca que se genere este malestar que, en ocasiones, provoca roces y malas interpretaciones".

La dirección general no ve problemas competenciales

Sea como fuere, el incidente en el que se vio involucrado De Tomás parece ser el último de la lista, y así lo desean desde ambas entidades. "A veces se quiere vender que esto es la guerra entre nosotros, pero para nada, lo único que falla es ese pegamento de la dirección general entre los dos cuerpos", en palabras de Granizo. De hecho, es "bastante ilustrativo", acentúa el sanitario, que Samur realice simulacros con otros cuerpos como Policía Nacional y Municipal, UIP y UPR, pero no con Bomberos pese a estar bajo el mismo mando.

López, por su parte, se refirió a la situación en la última comisión del ramo celebrada en el Consistorio, el pasado 19 de enero: "No hay ningún problema competencial, Samur y Protección Civil es un servicio esencial igual que los Bomberos", inició su diatriba. Asimismo, citó algunos lugares comunes, como que "las funciones de ambos se basan en la colaboración con el único objetivo que es dar el mejor servicio al ciudadano". Por último, el director general de Emergencias aprovechó la ocasión para disipar cualquier duda sobre unas declaraciones suyas previas en torno a la posibilidad de crear un cuerpo sanitario adscrito a Bomberos, como ocurre en otras ciudades: "Rotundamente no, no se va a crear ninguna unidad médica que atienda la emergencia sanitario de Madrid, pues para ese cometido disponemos del Samur", concluyó