Cadenas de contratos temporales, ausencia de descansos, turnos de 19 horas… Los trabajadores y trabajadoras temporales de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico San Carlos y del Gregorio Marañón llevan viviendo esta situación de precariedad laboral enquistada desde marzo de 2020 cuando fueron contratados como refuerzos covid.

Por ello, los sanitarios de estos dos grandes hospitales de la Comunidad de Madrid han denunciado que la Consejería de Sanidad ha ido renovando por meses a lo largo de la pandemia estos contratos, siendo la última ampliación desde este mes de julio hasta diciembre.

Los trabajadores empezaron con contratos de prácticas pero dada la situación de la pandemia y la necesidad de recursos humanos se decidió que se iincorporasen a trabajar con un contrato "muy precario", explican a Público desde el sindicato MATS.

"Se les está poniendo cada vez más dificultades de tener garantías de trabajar en unas condiciones dignas. Ven que se les explota, se les maltrata y no les compensa", subraya Santiago Zarapuz, portavoz del MATS en el Clínico.

"Justamente en verano se ha vuelto a contratar muy mal a estos jóvenes profesionales", denuncian desde MATS

Ante este panorama, Zarapuz calcula que, entre las dos UVIS del Hospital Clínico, "unas diez personas del personal de enfermería han podido renunciar". "Y estamos seguros de que por lo menos se ha ido otro médico", añade.

El portavoz denuncia que lo que están haciendo es "liquidarse los contratos", un problema que persiste de cara al verano. "Justamente en verano en nuestro hospital se ha vuelto a contratar muy mal a estos jóvenes profesionales. Desgraciadamente les toca otra vez a los trabajadores de la covid asumir el papel de cobertura de esos puestos con las condiciones de empalmar turnos y haciendo todas las noches que hagan falta", critica Zarapuz.

Jornadas fuera de lo que está legalmente contemplado

Así, los sanitarios denuncian en una carta al director gerente del Hospital Clínico, a la que ha tenido acceso este diario, que el carácter temporal su nuestra relación laboral "siempre es un obstáculo para disponer de los descansos adecuados que permitan dar una asistencia de calidad a nuestros pacientes, evitando poner en riesgo su seguridad y salud".

Desde el sindicato lamentan que estos trabajadores están haciendo jornadas fuera de lo que está legalmente contemplado. "Aquí ha habido compañeros que están haciendo jornadas empalmando turnos, una noche con una mañana, eso son 19 horas seguidas", relata el portavoz sobre este conflicto que también viven en el Gregorio Marañón.

Con la misiva, los trabajadores han querido dar un toque a la gerencia para que recule con la actitud que están tomando. "Nosotros creemos que las gerencias tienen el mero papel ejecutor de las políticas sanitarias del PP, pero que esto viene de la Consejería y está marcado por unas pautas".

Hasta tres pacientes por enfermera

"En las UCI de estos hospitales una enfermera no debería llevar más de un paciente y medio o dos pacientes pero hay casos de hasta tres pacientes por enfermera", cuentan desde el sindicato.

Además recuerdan que los traslados de personal de un hospital a otro y de una planta a otra. "Les forman para estar en UVI y luego les llevan a pediatría. Les sacan al Zendal para irse unos días y luego les vuelven a traer. Ni siquiera tienen un puesto fijo en muchos casos y llevan así dos años casi".

Una situación que parece no mejorar de cara al verano. "Van a cerrar camas con una lista de espera que cuadruplica la del año pasado. Por ejemplo, en cirugía vascular está en 60 días y el año pasado estaba en diez", un problema que no se puede afrontar si no contratan a gente, demandan desde Mats.