Madrid se olvida de vacunar con la segunda dosis a estudiantes de Medicina y Enfermería de la UAM

Los estudiantes de Enfermería y Medicina de primer y segundo curso en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se vacunaron hace más de 40 días en el Hospital de Emergencias Isabel Zendal —la gran mayoría de los primeros fueron citados el 27 de marzo y los segundos el 8 de mayo—. Los de Medicina recibieron la primera dosis de Moderna pero, a día de hoy, los alumnos que no están empadronados en la Comunidad de Madrid aún no han recibido la segunda dosis. Casi todos los empadronados sí recibieron el pinchazo hace dos semanas. La Consejería de Sanidad asegura a Público que en breve citarán a todos pero, sea cuando sea, ya es tarde para cumplir con los plazos indicados en la ficha técnica de la vacuna: la segunda dosis hay que ponerla 28 días después de la primera inoculación.

El caso de los alumnos de Enfermería es diferente porque ellos recibieron la primera dosis de AstraZeneca. La gran mayoría recibió el primer pinchazo el 27 de marzo por lo que aún estarían dentro del plazo correcto ya que Salud Pública aceptó alargar el tiempo hasta las 16 semanas, aunque lo ideal sean 12. El problema es que sus vacunaciones no aparecen registradas. "Hemos tenido que llamar nosotras a la Consejería de Sanidad para que nos citaran para la segunda dosis y no nos han reconocido como vacunadas", asegura Ariana, una de las alumnas afectadas de segundo curso.



El problema se está solucionando, según confirma la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid. "Sanidad tiene previsto empezar a citarles en breve y esto ya habría sido comunicado a los estudiantes, según la información de la que dispone la UAM", aseguran a Público fuentes del centro público. Sin embargo, para que esto empiece a solucionarse los estudiantes han tenido que denunciar la situación por redes sociales.



El 8 de mayo los alumnos de Medicina fueron citados para ser vacunados en el Zendal. Como denunciaron los estudiantes de la Complutense, ese día se generaron largas colas porque acudieron alumnos de otras Facultades que no estaban citados y, durante algunas horas, no se realizaron comprobaciones de los nombres o de las matriculaciones. Pero, tras el caos que se generó en las colas, los estudiantes se pudieron vacunar para estar inmunizados de cara a las prácticas que tendrán que realizar el próximo curso académico.

El problema para muchos llegó a partir del día 28. La mayoría de los estudiantes empadronados en Madrid fueron citados para recibir la segunda dosis en el Zendal, pero los que no lo están aún están esperando. Varios estudiantes consultados aseguran que ya les han avisado de que se resolverá el problema pero igualmente lamentan que no se hayan cumplido los plazos porque no hay estudios que demuestren la eficacia al pasarse del tiempo.

"Hemos llamado a la Comunidad de Madrid muchas veces. También hemos preguntado a la Facultad. Se pasaban la pelota unos a otros. Nadie nos aclaraba nada", asegura una de las afectadas a este medio que, además, incide en que si ahora se han comprometido a solucionar el problema en el menor tiempo posible es porque se ha difundido por las redes sociales. La Consejería de Sanidad, preguntada por esta incidencia por este medio, no ha querido dar más explicaciones sobre el porqué del error, insistiendo en que se "citará a todos".

"¿Por qué correr el riesgo de que las vacunas pierdan eficacia?"

El retraso es importante porque los ensayos clínicos indican el periodo de tiempo que debe pasar entre las dos pautas para que las personas adquieran inmunidad. Ha habido países como Reino Unido en los que se decidió inocular solo una dosis para conseguir vacunar de forma más rápida a todos los sanitarios y mayores, pero España nunca apostó por esta estrategia ni cuando había escasez de dosis, únicamente Salud Pública acordó ampliar el plazo indicado en la ficha técnica de AstraZeneca, pero no en Moderna ni en Pfizer. De hecho, varias comunidades lo pidieron y Salud Pública lo rechazó. En este sentido, la Agencia Europea de Medicamentos también ha pedido en varias ocasiones que se administren las vacunas siguiendo todas las indicaciones marcadas en la ficha técnica.



"Ahora lo único que esperamos es que no se alargue más. No parece que vaya a ser así, pero tenemos cierto miedo de que no sirvan. ¿Por qué se corre el riesgo de tirar vacunas?", comenta una de las estudiantes afectadas. Todo apunta a que ha sido una mala organización de Sanidad con las vacunaciones porque, según alumnos de Medicina, en alguna ocasión desde la Comunidad de Madrid han dicho que no aparecían en el registro de vacunación, como a los afectados de Enfermería.