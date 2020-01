El secretario general del Parlament, Xavier Muro, ha dado instrucciones este lunes a los servicios de la cámara catalana para retirar la condición de diputado al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Así lo expone en un escrito dirigido a la Mesa del Parlament, que tiene previsto reunirse a las 12.30 horas para analizar la situación de Torra, a quien la Junta Electoral Central (JEC) decidió despojar de su acta de diputado tras haber sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia.

La JEC ordenó el 3 de enero a que de momento –a falta de que la sentencia de inhabilitación sea firme– le sea retirada el acta de diputado, una orden que la semana pasada el Tribunal Supremo acordó mantener, pero Torra rechaza renunciar a su escaño y se remite a la resolución aprobada por el Parlament el 4 de enero, en la que fue ratificado como diputado y president.

El abogado del president, Gonzalo Boye, ha cuestionado en Twitter la autoridad de Muro para solicitar la inhabilitación de Torra: "¿El Secretario General del Parlament tiene esas competencias? no es lo que le pidió la JEC y se me vienen a la cabeza unos cuantos artículos del código penal".

"La decisión final es política del Parlament y de su máximo representante, que es el presidente"

"La cuestión está en quién quita escaños, un funcionario o el Parlament de Cataluña del que Torrent es el máximo representante", acusan en la misma línea fuentes de Presidencia de la Generalitat. "La decisión final es política del Parlament y de su máximo representante, que es el presidente", mantienen.

Más allá de la autoridad de Mesa, cabe recordar que esta decisión concierne a la condición de Torra como diputado y no necesariamente como presidente. El Estatut de Catalunya establece que el presidente debe ser elegido entre los diputados, pero no que debe seguir siéndolo para continuar en el cargo. Pese a ello, la Ley de Presidencia de la Generalitat estipula que este será cesado del cargo si tiene una "condena penal firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos", siendo precisamente el caso si el Supremo confirmara finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. No obstante, esta decisión definitiva promete postergarse varios meses.

En su escrito a la Mesa, Muro expone que el pasado jueves se recibió una comunicación de la JEC en la que se urgía a "dar cumplimiento" a lo acordado el 3 de enero, "realizando a tal fin todos los trámites necesarios para hacer efectiva la pérdida de la condición del diputado" Quim Torra.

Xavier Muro cree que las decisiones de la JEC y el TS "modifican la situación", pero Torra y JxCat consideran que la situación es la misma

Tras consultar a la junta de letrados, Muro informa a la Mesa de que los últimos acuerdos de la JEC y el Supremo a este respecto "modifican la situación que hasta ahora permitía argumentar en favor de la no ejecutividad" de la orden del 3 de enero. Esta postura choca, pues, con el posicionamiento de JxCat y del propio president, que alegan que la situación sigue siendo la misma pese a la insistencia de la JEC en retirar el acta de diputado a Torra y el aval del Supremo a que así se proceda.

La decisión depende ahora de Roger Torrent

Este debate sitúa hoy al presidente del Parlament, Roger Torrent, figura preeminente de ERC, en el centro de todas las miradas: si hace caso omiso de la JEC y permite a Torra votar en el pleno que arranca esta tarde a las 15.00 horas se arriesga a incurrir en un delito de desobediencia, pero si acata la retirada del acta de diputado volverá a ser blanco de los ataques de JxCat y la CUP.

El tira y afloja entre JxCat y ERC por la condición de diputado de Torra puede intensificarse en las próximas horas en función de la decisión que tome Torrent al respecto. Por su parte, los republicanos han defendido en un comunicado que todos los partidos independentistas busquen una solución consensuada para proteger al Parlament.

"Nos quieren divididos y tenemos que ser conscientes de ello", ERC

"Estamos ante un nuevo ataque judicial del TS y la JEC que pretende tumbar al presidente de la Generalitat de manera ilegal y hay que combatirlo con toda la firmeza. Nos quieren divididos y tenemos que ser conscientes de ello", subrayan los republicanos.



Desde la oposición, la número dos del PSC, Eva Granados, ha instado a Torrent a acatar las decisiones judiciales y retirarle el escaño a Torra, porque "no le queda más" y "lo contrario sería entrar en unas lógicas de desobediencia que creo que a nadie le interesan, y a ERC tampoco". En una línea más dura, la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, ha asegurado que su partido recurrirá a la justicia en caso de que Torrent permita a Torra seguir ejerciendo como diputado.