Este domingo la actriz Ariana DeBose ha ganado el premio Oscar a mejor actriz secundaria por su papel de Anita en West Side Story, el remake del musical, reinterpretado por Steven Spielberg. DeBose pasará a la historia del cine por convertirse en la primera actriz queer en llevarse una estatuilla y su discurso de agradecimiento ha emocionado tanto a los asistentes a la gala como al público en general.

Pero, ¿qué es una persona queer? ¿cuál es su diferencia con una persona trans? ¿o con una no binaria? A continuación, exponemos de forma sencilla y clara algunos de los conceptos claves para el colectivo LGBTIQ+ y que se verán reflejados en las futuras leyes para la igualdad plena y efectiva de las personas trans y para la igualdad de las personas LGTBI, que prepara el ministerio de Irene Montero:



- LGTBI: siglas que designan al colectivo integrado por personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales.



- Persona trans: individuo cuya identidad de género no se corresponde con la identidad basada en el sexo que se le asignó al nacer.



- Persona queer: individuo cuya identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre/mujer. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género.



- Persona no binaria: aquella que no se identifica como hombre ni como mujer, su identidad de género va más allá de esas categorías. Las personas de género no binario pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo (género disidente); con dos (bigénero), tres (trigénero) o más géneros (pangénero) simultáneamente.



- Persona de género fluido: se trata de aquellas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación.



- Tercer género: el término designa a personas transgénero y/o intersexuales que se autoperciben con una identidad de género opuesta a su sexo biológico, pero que, al no ser masculina ni femenina, se entiende como un tercer género.



- Bigénero y trigénero: Las personas bigénero y trigénero se autoidentifican simultáneamente con dos o tres géneros distintos, los cuales pueden ser el género masculino, el género femenino u otros géneros no binarios.



- Pangénero: personas que pueden autoidentificarse con más de tres géneros o con todos aquellos que existen en su propia cultura.



- Agénero: personas que no suelen identificarse con ningún género, aunque en ocasiones pueden autoidentificarse parcialmente con la identidad de género "varón" o con la identidad de género "mujer".



- Identidad de género: percepción, vivencia interna del género tal y como cada persona la siente, pudiendo corresponder o no con la identidad basada en sexo que se le asignó al nacer.



- Expresión de género: manifestación exterior que cada persona hace de su identidad de género.



- Sexo: categoría que se asigna a las personas al nacer por la mera observación de sus genitales.



- Género: conjunto de características de origen cultural relativas a patrones de comportamiento y de identidad sobre la base de las cuales se establecen socialmente la distinción entre hombres y mujeres.



- Despatologización de la transexualidad: dejar de considerar enfermas a las personas trans y acabar con la exigencia de un informe médico o psicológico para solicitar el cambio registral del sexo.



- Autodeterminación del género: reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, sin necesidad de prueba médica o psicológica ni tutelaje judicial.



- Intersexualidad: Presencia en un mismo individuo de características orgánicas de ambos sexos, masculino y femenino.



- Orientación sexual: atracción física, sexual o afectiva hacia una persona. Puede ser heterosexual, homosexual o bisexual.



- Heterosexual: son las personas que se sienten atraídas sexualmente por personas de distinto sexo.



- Homosexual: son las personas que se sienten atraídas sexualmente por personas del mismo sexo. Dentro de la homosexualidad, la palabra "gay" define a las personas homosexuales de género masculino. Y "lesbiana" hace referencia a las homosexuales de género femenino.



- Bisexual: son las personas que se sienten atraídas sexualmente por personas de ambos sexos, el suyo o el opuesto.



- Pansexual: personas con una atracción sexual o emocional hacia otras personas independientemente de su sexo o identidad de género.