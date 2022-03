En cada una de sus ediciones, los Premios Oscar nos dejan inolvidables anécdotas. En esta ocasión, una de las grandes protagonistas de la noche ha sido Ariana DeBose, quien nos ha sorprendido con uno de los discursos más emotivos que se han escuchado nunca en la historia de los galardones, eclipsado por la agresión de Will Smith.

La actriz ha sido premiada por su papel de Anita en West Side Story, el remake del musical, reinterpretado por Steven Spielberg. Al recibir este galardón, DeBose se ha convertido en la primera actriz queer en hacerse con una estatuilla y ha sorprendido a todos los invitados a quienes ha logrado poner los pelos de punta con su particular discurso.

"¿Sabéis qué? Los sueños se cumplen", comenzaba DeBose. "Imagina a esta niña en el asiento trasero de un Ford Focus blanco. Mírala a los ojos, una mujer negra queer, abiertamente queer y afrolatina que encontró su fuerza en la vida a través del arte. Y eso es lo que creo que estamos aquí para celebrar. Así que, si alguien alguna vez ha cuestionado tu identidad, te lo prometo, hay un lugar para nosotros", concluía en un importante y necesario discurso dedicado a todos aquellos que en algún momento se han sentido discriminados por su identidad sexual o de género.

"To anybody who has ever questioned your identity, or finds yourself living in the grey spaces, I promise you this… There is indeed a place for us."#ArianaDeBose spoke from the heart during her #Oscars acceptance speech. ❤️ pic.twitter.com/7vPwOSTc3n

— The Movie Dweeb (@The_MovieDweeb) March 28, 2022