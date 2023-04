Cómo subir gratis un podcast a Spotify

Si a ti también te gustaría crear tu propio podcast y subirlo a una plataforma como Spotify para que cualquiera pueda escucharlo, pero no sabes cómo hacerlo, no te preocupes porque crear un podcast y subirlo a Spotify es mucho más sencillo de lo que imaginas. ¿Quieres saber cómo? En este vídeo de CiberAcademy, la cibervoluntaria Nekane Estalayo te cuenta cómo puedes subir gratis tu primer podcast a Spotify de forma rápida y sencilla.

En España escuchamos 9,5 horas de podcast al día. Hay muchas plataformas donde escuchar podcast, como Spotify, iVoox, Podium Podcast, Amazon Music, Apple Podcast...

Utilizando el buscador de cada plataforma podrás encontrar podcast de cualquier temática que te interese: moda, viajes, salud, educación, humor, actualidad, política, historia, arte, idiomas, deportes... ¡Hay infinidad de programas! La media de duración de los episodios es de 1 hora y 20 minutos, aunque encontrarás podcasts muy breves, desde 20 minutos, hasta otros más largos.

¿Qué son los podcasts?

Un podcast es un contenido de audio que se transmite online. Por tanto, ¡puedes escucharlo cuando y donde quieras! Los podcasts se componen de episodios que puedes grabar en diferentes formatos: entrevistas, un monólogo sobre un tema concreto, una mesa redonda. Eso sí, lo mejor es que antes tengas preparado un guion para definir el tema que vas a tratar. ¡Deja volar tu imaginación!

Pero, ¿qué tienen de especial los podcasts? La ausencia de imágenes obliga a prestar más atención a lo que escuchas, mejorando tu atención y memoria. Además, puedes escucharlos online cuando quieras y también descargarlos para cuando no tengas conexión. Esta es, sin lugar a dudas, la principal ventaja que ha hecho que los podcasts se conviertan en la radio de moda.

Crea tu propio podcast

Tómate tu tiempo y establece la estructura de tu podcast:

Decide de qué vas a hablar. Es mejor tratar un tema en profundidad que dar mucha información de varios temas.

Define los participantes. ¿Vas a hacer un podcast en solitario? ¿Una entrevista? ¿A quién vas a invitar?

Crea un guion. Distribuye y organiza la información que quieres contar. Ten en cuenta que este guion solo será una guía, ¡no tienes que seguirlo al pie de la letra!

Establece los tiempos. Decide cuánto tiempo quieres que dure tu podcast. Ajusta el guion al tiempo que has decidido.

Pide opiniones. De tus oyentes, de personas cercanas... ¡siempre está bien tener varios puntos de vista!

¿Cómo subir un podcast a Spotify?

El primer paso para subir un podcast a Spotify es utilizar una de las plataformas para subir podcast gratis. Aunque existen varias, vamos a explicarte cómo funciona Anchor.

Regístrate

Para utilizar Anchor necesitarás regístrate. ¿Quieres saber cómo? Te lo contamos:

Escribe en el navegador Anchor.fm.

Haz clic en el botón de "Registrarte" o "Sign up". Aquí te pedirán tus datos personales como nombre y apellidos, correo electrónico, contraseña y fecha de nacimiento.

Una vez que has rellenado tus datos y le has dado a "Registrarte", deberás confirmar tu cuenta con el correo que ha llegado a tu bandeja de entrada.

Una vez que hayas verificado tu cuenta, puedes subir tu primer podcast a Anchor. ¡Solo tienes que hacer clic en "Let' s do it"!

Sube un podcast

Ahora que ya tienes tu cuenta lista, ¡comienza a subir podcast! Debes tener en cuenta que puedes subir el podcast a Anchor de dos formas distintas:

1. Crear el contenido desde la propia página de Anchor.

Lo puedes grabar con el micrófono de tu ordenador, tablet o teléfono móvil dándole a "Record". Si pulsas en el botón de "Messages", tus oyentes podrán mandar sus propios mensajes de voz que podrán ser mencionados en tu podcast. En la opción de "Library", podrás guardar todos los audios para insertarlos en tu podcast.

2. Sube un podcast que ya has creado.

Esta es, sin lugar a dudas, la mejor opción. ¡Grabar tu podcast de la forma que más cómoda te resulte! Desde el micrófono del móvil, grabadora... Solo tienes que grabarlo, editarlo, y subirlo a Anchor. ¡Eso sí! Ten en cuenta que Anchor solo te dejará subir archivos de audio de 250 MB como máximo.

Configura tu podcast

Ahora que ya lo has subido, puedes editar la portada del episodio, su título, descripción y categoría. Si es la primera vez que publicas en Anchor, una vez configurado tu episodio, te pedirá que agregues la información general sobre tu podcast: imagen, título, descripción. ¡Ojo! No tiene por qué ser la misma información y fotografías que has utilizado para un episodio.

Y si cambias de opinión, de imagen corporativa... ¡Siempre podrás editar la configuración de tu podcast cuando quieras!

Publica tu podcast

¡Ha llegado el momento de publicar! Ahora tu podcast ya estará disponible en Anchor y en Spotify.

Si quieres publicar tu podcast en otras plataformas, necesitarás habilitar el feed RSS. Pero ¿esto qué es? El feed RSS es un link personalizado que permite que tu podcast aparezca en otras aplicaciones. Pero ¿cómo puedes obtener el feed RSS?

Haz clic en el botón de "habilitar" que aparece en la propia web de Anchor. Automáticamente te creará un código personalizado según tu podcast.

Introduce este código en el resto de plataformas en las que quieras publicar tu podcast, como por ejemplo, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast...

Ahora que ya sabes que subir un podcast a Spotify es muy sencillo, ¿a qué esperas para crear el tuyo y compartirlo con todo el mundo?



Este artículo es fruto de la colaboración entre la Fundación Cibervoluntarios.org y Público con el ánimo de reducir la brecha digital en la sociedad española con ejemplos concretos y prácticos.