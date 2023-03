Qué es y cómo funciona ChatGPT.

Transcribir audios: ChatGPT puede organizar la información de varios audios y hacer una transcripción de todos ellos. Eso sí, debes explicarle que se trata de varios audios y que debe editarlos y estructurarlos para que el texto generado sea gramaticalmente correcto.



Servir de fuente de inspiración: ¿tienes que escribir un guion pero no sabes por donde empezar? Solo necesitas decirle a ChatGPT sobre qué vas a hacer el guion y el medio donde lo vas a publicar. Por ejemplo: escríbeme un guion para explicar cómo funciona ChatGPT en Youtube. ¡Listo!



Resumir textos: ¿Tienes un texto demasiado largo y quieres resumirlo? ¡ChatGPT lo hace por ti!



Crear textos más largos: puedes facilitar una frase, datos o información y pedirle a ChatGPT que genere un texto más largo.



Traducir texto: no es un traductor cualquiera. Además, de traducir tu texto, por ejemplo, de inglés a español, este chat de inteligencia artificial es capaz de generar textos en otros idiomas.



Comparar productos: ¿tienes varias opciones pero no sabes cuál es mejor? ChatGPT te ayuda a decidirte. Por ejemplo, si quieres aprender a editar vídeos pero no sabes qué programa es mejor, solo tienes que preguntarle a ChatGPT cual de los programas que has mirado es mejor. ¡En segundos tendrás su comparación!



Crear juegos: solo tienes que decirle a ChatGPT cuántos jugadores sois y qué tipo de juego queréis. Por ejemplo: "reglas de un juego para 6 jugadores que se juegue usando lápiz y papel". ¡Juegos nuevos al segundo!



Planificar un viaje: imagina que viajas a Londres por primera vez durante 3 días. ChatGPT te planificará tus días: desde visitar un museo a pasear por una calle emblemática.



Prepararte para una entrevista de trabajo: te sugiere las mejores respuestas para las preguntas que se suelen hacer en las entrevistas de trabajo.



Redactar hilos de Twitter



Escribir códigos de programación: puede generar fragmentos de código en diferentes lenguajes de programación. Aunque el código que genera suele funcionar bien, es importante tener en cuenta que este código puede requerir revisiones y ajustes.