Teresa Galindo, secretaria general de la SATSE: "Es una falta de ética que paguen 50 euros la hora a los médicos" 

La directora medica del SUMMA 112, Fátima Gutiérrez Sánchez, ha anunciado que los médicos cobrarán a 50 euros la hora en los doblajes. Ante esta decisión, el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha publicado un comunicado con su desacuerdo. Lo único que solicita es que haga una proporcionalidad en el salario. Ante la decisión de la Comunidad de Madrid de retribuir 34 euros más a los médicos que al resto del personal sanitario, el SATSE ha indicado que esto solo favorecerá a que el personal de este servicio de Urgencias y Emergencias se acabe "borrando de Participa".

La secretaria general de SATSE Madrid, Teresa Galindo, ha concedido unos minutos a Público para explicar las condiciones en las que se publica este comunicado. Ante este "periodo vacacional", "se está ofertando de manera excepcional" esta nueva retribución a los médicos por la "falta de personal".

Como se indica en el comunicado de la SATSE, y como explica Galindo, la directora del SUMMA 112 ha publicado una resolución en la que argumenta que pagará "50 euros la hora a los médicos" en estos doblajes. Eso supone que "las guardias de 12 horas se paguen a 600 euros y las de 24 a 1.200". Destacando esa "falta de ética", explica que esto ya ha sucedido más veces: "No es la primera vez que se hace, ni la primera vez que lo reivindicamos".

Tras comunicarle su opinión a la Administración, ha calificado como "vergonzosa" esta actuación dado que "lo que genera es un enfrentamiento entre profesionales, un conflicto interno". La secretaria general ha explicado que a ella, como enfermera, "la hora del doblaje" se le "paga a 16 euros y si lo multiplicas por 24 horas son 384 euros el día frente a 1.200 de los médicos".

A parte de esta "falta de ética", ha querido destacar que las enfermeras también están "doblando" y llevan "dos años doblando por el covid". "En los hospitales, sin ir mas lejos, no paran de doblar las enfermeras por falta de personal y eso no se tiene nunca en cuenta". "No hay médicos, pero hay falta de enfermeras y de eso no se habla porque no interesa", ha explicado.

El clasismo lo está "fomentando la administración"

Desde SATSE entienden "la diferencia salarial" que se refleja en la nómina. Teresa Galindo afirma que los colectivos deben cobrar "en función de categorías". "El médico tiene que cobrar acorde a su responsabilidad, pero yo tengo que cobrar acorde a la mía como enfermera y no se me está pagando acorde a mi responsabilidad", resalta mientras insiste en que se tiene que pagar en función de lo que son y lo que hacen.

Estas políticas discriminatorias y clasistas "las está fomentando la administración". Así lo expresa con indignación porque indica que no es un buen momento para esta guerra. "Después de una guerra sanitaria como ha sido el covid hace dos años, seguimos con covid y no puede haber esa guerra, ese clasismo, entre profesionales".

"Yo no digo que no se les pague a los médicos, pero es que tampoco hay enfermeras". La secretaria del sindicato ha hecho hincapié en que sus compañeras están "doblando y triplicando" por falta la de personal en las urgencias de los hospitales" sin que "eso importe".

Ante la decisión de la directiva médica de Madrid, desde el sindicato entienden que no se pueda dejar "cerrada una UVI por falta de personal, pero cuando mañana haya un problema con enfermería y no se abra una UVI porque no hay enfermeras, ¿qué hacemos?". Las críticas hacia esta gestión han sido comunicadas incluso a través de las redes sociales del sindicato y de Teresa Galindo. "Esto no es una forma de gestionar a mi forma de ver".

Esta desigualdad también existe y está presente en los módulos de Atención Primaria. "Al médico de primaria por los módulos de 4 horas también le pagan a 50 euros la hora", explica Galindo mientras critica esa "diferencia salarial" y que los SUAP sigan "cerrados".

Hacen falta enfermeras aunque se las paguen menos

La incomprensión ante esta diferencia entre los colectivos ha llamado a la baja del sistema Participa. En este sistema se "pregunta al personal si quiere doblar a parte de su guardia estipulada" y las enfermeras se apuntan de manera voluntaria. El problema es que esta "diferencia retributiva" está llamando a que las trabajadoras "no quieran doblar porque es una tomadura de pelo", porque "para que un hospital funcione hacen falta todos los colectivos, todos los profesionales".

La Comunidad de Madrid es la "autonomía que peores condiciones económicas y retributivas tiene". "Somos los peor pagados con diferencia", sostiene Teresa Galindo mientras resalta que "las urgencias de los hospitales están desbordadas y los SUAP siguen cerrados".

"Estamos como sindicato en contra de los doblajes, yo no quiero doblajes ni guardias. Yo lo que quiero es personal. Hay una falta de personal terrible. Hay una falta de enfermeras terrible. Si las enfermeras están doblando en los centros de salud y en los hospitales, es porque no hay personal". Además, añade que "todo el mundo tendría que cumplir su jornada laboral". Si fuese así y se cobrase lo estipulado, no haría falta "hablar de esto".

Ante esta falta de personal, la SUMMA 112 ha decidido publicar esta medida únicamente para los médicos, dejando fuera al resto del personal sanitario y creando "una guerra entre colectivos".