'En Tierra de todos', el documental que da voz a los pastores y pone en valor la coexistencia con el lobo

"La idea es visibilizar la importancia que tiene que se pueda alcanzar la coexistencia entre pastores y grandes carnívoros, como el lobo en España". Así resumen los directores Ofelia de Pablo y Javier Zurita la tesis principal de Sharing the Land (En Tierra de todos), un documental de Hakawatifilm que se enmarca dentro del proyecto Euro Large Carnivores del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre especies europeas que han entrado en conflicto con las actividades ganaderas.

El film, que ha sido premiado en el Wildscreen Festival –algo así como los Óscar del cine periodístico sobre naturaleza y conservación–, aleja la mirada de los discursos polémicos y enfrentados y pone un altavoz a los pastores que día a día trabajan en el campo junto al lobo. "Si el documental hubiera estado narrado por, por ejemplo, un ecologista o un biólogo, quizá no hubiera invitado a reflexionar. Teníamos claro que esto trataba de poner el foco a las personas que están dentro del problema y de cómo han conseguido convivir con el animal", dice Zurita.

Son relatos frente a la cámara de vidas y tradiciones. Tres personas que muestran sus miedos, su pasado familiar y las tiranteces históricas entre un mamífero emblemático y los rebaños que pastan en el monte. No se idealiza la convivencia con el canido, sino que se abordan los problemas que genera y cómo cada uno de estos trabajadores del campo han logrado salvaguardar sus cabañas de los colmillos del lobo.

"La coexistencia se basa en medidas preventivas y eso es de lo que hablan frente a la cámara. De cómo utiliza mastines, estar más tiempo con el ganado o usar pastores eléctricos puede garantizar que haya cierto equilibrio con un animal que está protegido", argumenta De Pablo. Se reconoce el peligro, de hecho, en cada una de las intervenciones de los entrevistados. "Sucedió en el 2012. Empezamos a tener ataques de lobos y gracias a amigos, que se fueron enterando de nuestro problema, nos dieron cachorros pequeñicos de mastín, que los fuimos educando con las vacas y nos dimos cuenta que con ellos el problema se erradica", dice uno de los pastores que aparece en la película.

Lejos de lo bucólico que puedan parecer los perros, los datos muestran que el uso de mastines contribuye a mantener lejos de los animales de granja a las manadas de lobos. Aunque depende del tipo de ganado y de la localización, un estudio de la Comisión Europea estima que los rebaños de vacuno que están protegidos por piaras sufren hasta un 20% de ataques menos. Otros datos evidencian que el número de bajas puede bajar hasta un 70% si se emplean bien los cánidos.

Los entrevistados también abordan, bajo su experiencia en el campo, cómo la presencia del depredador en el entorno, trabajando con mecanismos que prevengan ataques, contribuye a mejorar la salud del ecosistema. "El lobo controla la población de ciervo o de jabalí y corzos, animales que pueden atraer enfermedades. Si tu privas al lobo de comer carne doméstica, el lobo se va a echar a esas otras. Es un regulador nato", advierte uno de los pastores que aparece en el corto.

Luis Suárez, biólogo y coordinador de Conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza, señala lo importante que es que en un documental así sean los propios ganaderos los que expliquen y adviertan de cómo con equilibrio en la convivencia se consiguen frenar brotes de enfermedades contagiadas al ganado por parte de plagas de especies salvajes. "Ese es uno de los grandes problemas de la ganadería. Si tu vaca enferma tienes que hacer un vaciado sanitario que supone el sacrificio de prácticamente toda la cabaña". La realidad es que hay algunos estudios científicos que avalan el papel del canido para frenar brotes y epidemias. Un estudio del propio Ministerio de Agricultura señala como la prevalencia de tuberculosis en jabalíes ha alcanzado hasta el 90% en zonas donde la presencia del lobo fue erradicada como Extremadura o Andalucía, lo que supone un mayor riesgo para la salud de los rebaños.

La película, no obstante, también recoge las vicisitudes a las que se enfrentan aquellos trabajadores agropecuarios que tratan de buscar un equilibrio con el mamífero. "No es un documental que te diga si una cosa es mala o buena, sino que se pone sobre la mesa el testimonio de la gente que trabaja sobre el terreno y esa es la esencia con la que hemos trabajado", agregan Zurita y De Pablo. Tanto es así, que entre los relatos también se recoge los problemas que derivan de la falta de mecanismos de compensación rápidos y efectivos ante ataques. Y es que, aunque haya prevención, las probabilidades de que una manada consiga devorar a un miembro de la cabaña no se consiguen reducir nunca a cero.

Puedes ver el documental completo Compartiendo la Tierra en este enlace.

La situación actual del lobo en España El lobo ibérico ha estado amenazado durante décadas en España. Sus poblaciones menguaron notablemente durante la segunda mitad del Siglo XX, rozando la extinción. Sin embargo, al norte del Duero, esta especie ha experimentado una lenta y paulatina recuperación durante la última década. Recientemente, el Gobierno ha elevado su protección al incluirlo dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, generado cierto rechazo en determinados sectores ganaderos. Para facilitar un proceso de equilibrio entre el depredador y los sectores económicos afectados, el Ministerio para la Transición Ecológica plantea una dotación de 20 millones de euros destinados a financiar medidas preventivas como la cría de mastines y la instalación de cercado eléctrico, así como para compensar económicamente los daños generados.