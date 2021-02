En el Hospital Clínico San Carlos de Madrid aún hay 1.200 sanitarios de primera línea que no han recibido la primera dosis de la vacuna. Sí se han administrado a 600 personas de forma irregular: a la dirección del centro, a curas, a trabajadores jubilados y de contratas externas del 'vending' o cafetería. El gerente del hospital, José Soto, y el director de gestión, Pedro Izquierdo, así como varios trabajadores jubilados ya han recibido también la segunda dosis de la vacuna. Los sanitarios denuncian esta situación y, sobre todo, que no se han exigido responsabilidades a la dirección por las "vacunas ilegales".

"El gerente se ha saltado el protocolo que daba prioridad a vacunar primero a los trabajadores de primera línea. Se ha vacunado a más de 600 personas de forma irregular y ahora no hay vacunas para trabajadores que están en contacto directo con la covid. Otros han dimitido por menos como los directores de los hospitales de Bilbao", denuncia el delegado de la sección del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS) del Hospital Clínico, Santiago Zarapuz. A través del Comité de Seguridad y Salud han conseguido los datos de los sanitarios que aún no se han vacunado. Estos datos han sido proporcionados por el Servicio de Prevención y Público ha podido verificarlos.



Según estos datos, la plantilla del hospital la forman 5.936 trabajadores, incluyendo residentes. 3.078 son considerados de primera línea y 1.135 aún no se han vacunado, es decir, el 36% de los sanitarios de primera línea siguen sin haber recibido ni una dosis. Hay otros 2.858 trabajadores y 1.258 también están pendientes de ser vacunados, un 44% del total. La vacunación es fundamental porque el dato de sanitarios contagiados desde el principio de la pandemia es muy elevado: 1.491, en torno a la cuarta parte de los trabajadores.

Desde el hospital no se asume la responsabilidad de la vacunación irregular. De hecho, alegan que la vacunación es "voluntaria" y que por este motivo, así como el alto número de profesionales contagiados, aún no se ha vacunado a más personal. "Es posible que muchos no hayan solicitado aún la vacuna", dicen fuentes consultadas por este medio. Zarapuz niega que esto sea así y pone su ejemplo. Trabaja en la UCI y fue el 15 de enero a solicitar la vacuna. El 22 de enero se canceló en todo el hospital la administración de la primera dosis. Los retrasos con las vacunas más estas irregularidades han desembocado en esta situación.

Ahora, como alegan desde el hospital, se está vacunando con la segunda dosis a las personas que ya recibieron la primera. Desde el Clínico dicen que hay un 70% de profesionales vacunados, pero desde el sindicato reducen esa cifra a 60% porque aseguran que el hospital entra en el recuento los trabajadores jubilados así como aquellos de contratas externas que no tienen contacto directo con la covid como son los sanitarios de primera línea.



Según los datos del sindicato recogidos a través del Servicio de Prevención, además de los 600 sanitarios jubilados vacunados que avanzó Cadena Ser, también se ha vacunado a los cinco sacerdotes del hospital, a los trabajadores del servicio de vending, 19 trabajadores de cafetería de la empresa Mediterránea, 177 (del total de 220) del servicio de limpieza de la empresa Garibaldi y 7 vigilantes de seguridad.