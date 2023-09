Tres 'drag queen' sufren una agresión homófoba en plena Gran Vía

"¡Quítate de mi puta vista, asqueroso!". Estas fueron las palabras con las que un hombre agredió verbalmente a tres drag queen en la noche del pasado viernes, en plena Gran Vía de Madrid.

'La Caneli', 'La Sorny' y Diana Dardo sufrieron este ataque al salir de una grabación de un reportaje para su programa 'Más vale sábado', que posteriormente se emitiría en la cadena de televisión La Sexta.

El hombre, que tenía en su mano un bastón y se encontraba en frente de ellas, repetía en numeradas ocasiones que se "quitasen de su vista". Como respuesta, 'La Caneli', estupefacta, llamó a un coche de la Policía que patrullaba por ese lugar. "Me está intentando amenazar con el bastón", manifestaba, al momento en el que este gritaba "maricón" a una de ellas.

En ese mismo momento, los agentes abandonaron el vehículo y apartaron, aunque con cierta calma al hombre, que continuaba gritando que "no le gustaban estos maricones" y apuntaba con su bastón a las tres mujeres.

Durante la conversación que mantenían el hombre y la Policía, una persona saltó en defensa de las tres drag queen al preguntar al agresor si era homófobo. "No tiene por qué hacer ningún asco a nadie y no tiene por qué pasarse así. A mí me gustan hombres y mujeres y soy más hombre que él", continuó, apoyado por las tres drag.

Las redes se vuelcan

La escena quedó, en palabras de la artista, como una "simple anécdota desagradable". "Me parece increíble que en pleno 2023 aún tengamos que sufrir este tipo de agresiones por parte de gente retrógrada e intolerante", ha denunciado 'La Caneli' a través de una publicación de X (antiguo Twitter).

Este miércoles, la artista ha publicado otro tuit en el que agradecía el apoyo recibido por parte de los usuarios de esa misma red social. También ha confirmado a Público que contará con más detalle lo ocurrido tras la agresión homófoba en su programa que se emitirá este sábado.