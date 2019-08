La ONG española Open Arms se dirigirá en las próximas horas a aguas territoriales italianas, después de que la Justicia del país haya cancelado la prohibición firmada por el ministro del Interior, Matteo Salvini, que imponía multas a la organización si lo hacía.

El Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio explica en su fallo que "la situación de gravedad y urgencia excepcionales" justifica que se permita desde este momento la entrada del barco en aguas territoriales italianas "para que las personas rescatadas que lo necesiten reciban asistencia médica".

Salvini, líder de la ultraderechista Liga ha respondido de inmediato a esta decisión y ha afirmado desde Génova que volverá a firmar otra prohibición contra la embarcación en las próximas horas.

El barco de la organización española llevaba desde el 1 de agosto en aguas internacionales en el Mediterráneo, esperando a que algún país europeo le autorizara un puerto seguro para desembarcar a más de un centenar de migrantes, rescatados en distintas operaciones. Actualmente tiene a bordo a 147 personas, después de que en los últimos días hayan sido evacuados más de una decena de migrantes por motivos de salud.

La ONG había presentado un recurso ante la Justicia italiana para pedir poder acceder a las costas de Lampedusa, pues se encuentra actualmente a pocas millas de distancia. Además, había advertido de que en las próximas horas está previsto que empeoren las condiciones meteorológicas.

El tribunal italiano cree que el barco "se encuentra en una situación de evidente dificultad" y las personas a bordo necesitan recibir asistencia urgente. Por eso, ha cancelado la prohibición que Salvini había firmado contra el barco y en la que advertía de que Open Arms sería multada si lo hacía, de acuerdo con la ley antiinmigración aprobada en el país.

La Justicia italiana ha cancelado solo la prohibición contra Open Arms, por lo que sigue vigente el decreto de Salvini, que impone sanciones económicas a ONG con inmigrantes a bordo que entren, naveguen o atraquen en aguas territoriales.

En un acto en Génova, donde este miércoles se han celebrado los actos en memoria de los 43 fallecidos en el hundimiento del puente Morandi el pasado año, Salvini ha reiterado que mantiene los puertos del país cerrados a las organizaciones humanitarias.

"Vivimos en un país en el que un abogado del Tribunal Administrativo (de la Región) del Lacio quiere dar permiso para desembarcar en Italia a un barco extranjero lleno de migrantes. Yo volveré a firmar en las próximas horas mi 'no'", dijo. Y añadió que se está urdiendo "un plan para volver a abrir los puertos italianos y convertir a Italia en el campo de refugiados de Europa", algo que prometió que no consentirá.



Reunión con el embajador de Alemania en Madrid



El fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Oscar Camps, se ha reunido este miércoles en Madrid con el embajador de Alemania en España y le ha pedido que "medie" para crear "un eje reforzado" de los tres Estados: Alemania, Francia y España, para tratar el tema de la "plataforma de desembarco" para los rescatados, tanto los del Open Arms como los del barco de MSF y para futuros rescates.

Tras el encuentro, Camps cree que la solución está "más cerca" en términos de reparto. "Que pueda haber un mecanismo perpetuo, que no tengamos que esperar 10, 12, 15 ó 17 días a que se pongan de acuerdo y se repartan las personas", ha enfatizado.

El fundador de Proactiva Open Arms ha reconocido que no ha tenido contacto con el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez. "Me sorprende el giro que ha dado todo, sus declaraciones, tuits, pero no soy político, no tengo ni idea de en qué se basa, nosotros seguimos haciendo lo mismo que cuando nos daban muchos premios y nos invitaban a un montón de actos", ha afirmado.

Camps volverá al barco inmediatamente porque la situación a bordo "continúa siendo demencial" y ahora se enfrentan también a unas condiciones meteorológicas adversas. Además, ha indicado que también están atendiendo a los migrantes "para no tener ningún intento de suicidio, para que no pase de la huelga de hambre y las peleas cesen".

Preguntado por si existe la posibilidad de dirigir el barco a puerto español, Camps ha rechazado esta opción porque son cinco días de navegación. "Son Italia y Malta los puertos seguros más cercanos y a los que hay que exigirles que cumplan la ley", ha subrayado.

Moncloa asegura estar trabajando en una solución

El Gobierno asegura estar contribuyendo, con la Comisión Europea y otros países, a alcanzar una solución europea común para el Open Arms. Fuentes gubernamentales han detallado este miércoles que "España confía en que se logre" la citada solución, mientras que fuentes comunitarias han asegurado que los contactos "están en curso" y acogen con agrado que algunos Estados miembros participen "activamente" en ellos.

"Mientras prosiguen estos contactos, y celebramos que algunos Estados miembros estén activamente implicados en ellos, en este momento no entraremos en detalles sobre nuestros intercambios con los países", han apuntado desde Bruselas. En este sentido, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negado que el Ejecutivo Sánchez haya evitado buscar soluciones a la situación del buque Open Arms y ha confirmado la existencia de "conversaciones".

"Tengo la convicción de que el Gobierno no se ha puesto de perfil, sino que está contribuyendo con la Comisión Europea y otros países en la búsqueda de una solución", ha explicado Narbona. "Ahora se están produciendo conversaciones que deben llevar a una solución positiva y para eso es necesaria toda la discreción por nuestra parte", ha indicado la dirigente socialista.