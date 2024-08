La UE descarta aplicar controles en sus fronteras por el mpox ante el bajo riesgo de expansión

El Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea (UE) ha concluido este lunes que el riesgo de extensión del mpox por Europa es "bajo", por lo que ha desaconsejado medidas como realizar controles en frontera o extender la vacunación a la población general. La entidad, sin embargo, no descarta que puedan aparecer nuevos casos de esta enfermedad dentro del territorio europeo.

En el caso de España, el representante del Ministerio de Sanidad español en el Comité y director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha informado que hay más de 500.000 dosis de vacunas para combatir la enfermedad. Estos medicamentos, además, se dividen en hasta cinco pinchazos cada uno, lo que se traduce en un total de dos millones de personas que podrían ser vacunadas.

Por otro lado, en el encuentro también se ha recordado que la UE tiene capacidad para adquirir nuevas vacunas en caso de necesidad.

Tras este encuentro, el Ministerio de Sanidad reunirá a su equipo técnico, conformado por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), el Centro Nacional de Microbiología (CNM) y la División de VIH y Vacunas, para valorar las conclusiones del Comité de Seguridad Sanitaria de la UE.

Medidas para las personas que viajen a países de riesgo

En España aún no se ha detectado ningún caso de la nueva variante de mpox. Ahora bien, el Ministerio de Sanidad no descarta que ya esté presente en nuestro país, aunque ha destacado que los positivos más recientes no han cambiado ni en gravedad ni en sintomatología a los que se vienen haciendo desde abril de 2022, cuando estalló el brote con otra variante, el clado II, que es la que ha estado circulando en Europa.



La ministra de Sanidad, Mónica García, por su parte, anunció este sábado en su cuenta de X que su departamento estudia modificar la estrategia de vacunación e implementar medidas para las personas que viajen a los países de riesgo. Sin embargo, desde Sanidad también han querido llamar a la calma recordando que España ha pasado de 7.500 a 264 casos anuales "gracias a la vigilancia y la vacunación".