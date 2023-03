La última inspección en la mina de Súria en la que han muerto tres trabajadores fue hace tres semanas

Tres trabajadores han muerto este jueves en un accidente laboral en la mina de potasa de Cabanasses de Súria (Bages), propiedad de Iberpotash. Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso minutos antes de las nueve de la mañana sobre un desprendimiento en el interior de las galerías. Las víctimas son un geólogo y dos estudiantes de prácticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que han quedado atrapados a unos 900 metros de profundidad. Una mina que recibió la última inspección hace tres semanas.

Los consellers de Interior, Joan Ignasi Elena, y de Empresa i Treball, Roger Torrent, se han desplazado hasta las instalaciones donde ha ocurrido el accidente para seguir de cerca la evolución de los hechos. Elena ha explicado en una atención a los medios que todavía no se ha podido acceder a la zona por razones de seguridad. "Hay dificultades de acceso porque hay que asegurar en torno a donde se encuentran los trabajadores" ha dicho el conseller, que ha lamentado que el rescate "no será rápido".

El conseller no ha confirmado la muerte de los tres trabajadores, pero sí ha señalado que "la situación les hace temer lo peor". Las víctimas atrapadas son tres trabajadores de la compañía, ha asegurado Joan Ignasi Elena, pero no ha avanzado ningún otro dato "hasta que los cuerpos de seguridad no hayan accedido a la zona". También ha afirmado que el resto de trabajadores de la mina ya han sido todos evacuados.

Ninguna irregularidad

Por su parte, el conseller de Empresa, Roger Torrent, ha confirmado que la última inspección que el departament había hecho en la mina de Súria fue hace tres semanas, el pasado mes de febrero. Torrent ha asegurado que entonces no se detectó ninguna irregularidad que motivara la apertura de un expediente. "El control era periódico. El último fue hace tres semanas y se cerró sin ningún expediente abierto", ha afirmado.

También ha asegurado que hasta las instalaciones de la mina se han desplazado dos inspectores de la subdirección general de minas para llevar a cabo una investigación, "cuyas conclusiones se trasladarán a los juzgados", ha afirmado. ICL Iberia, también conocida como Iberpotash, es la empresa responsable de la extracción, tratamiento y comercialización de las sales potásicas de las dos minas del Bages, la de Cabanasses (Súria) y la de Vilafruns, en Balsareny. La compañía forma parte del grupo multinacional ICL, que tiene su sede en Israel.