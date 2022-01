Nuria Garrido es una periodista con años de experiencia en diferentes medios. Hace un año, trabajaba en un programa informativo en À Punt, la televisión pública valenciana. Entonces saltó en las redes y a "algunos pocos medios de comunicación" las denuncias por acoso sexual y abusos realizar por un centenar de estudiantes de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. Entonces Garrido propuso cubrir la historia para el programa, pero la dirección lo rechazó porque "es un tema muy delicado", según explica ella misma al documental.

"Pensé que no podía dejarlo pasar, estas historias son las que dan sentido al periodismo", explica la periodista a Público. Así que decidió tirarse a la piscina y enredar la cámara Lidia Pérez para realizar un documental. Un año después, el resultado de aquella aventura se llama Mujeres que no callan, un reportaje de una hora de duración que este fin de semana se presenta en Castelló y València.

"Al principio íbamos a Castelló los fines de semana para poder grabar las diferentes testigos y lo hacíamos cuando podíamos, al salir de trabajar o por las noches –detalla Garrido, quien se encargó del guion, la dirección y la producción- y ya después de septiembre, cuando me quedé sin trabajo, le pude dedicar más tiempo y conseguimos acabar todo el montaje y la postproducción". Sin ninguna productora detrás ni ningún tipo de ayuda, Garrido y Pérez han sufragado todos los gastos de su bolsillo. No solo los viajes en Castelló o algún material, sino también una semana de estancia en Madrid, donde vive ahora una de las testigos principales, o en Barcelona, ya que en pleno rodaje estalló otra denuncia colectiva de abusos en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y decidieron incluir la historia en el documental. "Los dos casos tienen muy en común, puesto que son profesores que actúan durante más de diez años sin que les pase nada. Así que nos pareció muy lógico relacionarlas", explica Garrido.

Un año de denuncias sin resultado

El escándalo a la UJI estalló hace poco más de un año, cuando en el marco de una jornada contra la violencia de género, el colectivo de estudiantes Subversives colocó una exposición interactiva donde las alumnas podían denunciar las experiencias machistas que habían sufrido. "Nosotras fuimos las primeras sorpresas, puesto que esperábamos cosas como comentarios o miradas desagradables y, en cambio, nos encontramos con auténticas denuncias de abusos", explican desde Subversivas.

Uno de los profesores más señalados por las estudiantes es Francisco José López Cantos, que ya fue sancionado a tres meses de trabajo y sueldo en 2014 por haber asediado una alumna

Uno de los profesores más señalados por las estudiantes es Francisco José López Cantos, que ya fue sancionado a tres meses de trabajo y sueldo en 2014 por haber asediado una alumna. Su víctima en aquella ocasión, Nadia Garcia, es una de las principales testigos del documental y explica, no solamente las agresiones que sufrió, sino también las dificultades que le pusieron desde la UJI para tramitar la denuncia. A pesar de que Garcia siguió todos los procedimientos formales para este tipo de casos, fue cuestionada en muchísimas ocasiones y el rector del momento –siempre según su relato- le dijo que no tendría que haber denunciado por escrito, sino que "estas cosas se arreglan hablando". A pesar que al final del proceso, López Cantos recibió una sanción, Garcia se vio obligada a abandonar la universidad y trasladarse a Madrid. Otros testigos del documental explican que no pudieron acabar la carrera por culpa de situaciones similares. Desde el 2014 no ha habido ninguna otra denuncia siguiendo los protocolos oficiales a la UJI. Según Subversives, la experiencia de Garcia explicaría la renuencia de las asediadas a denunciar públicamente. Las denuncias anónimas, pero, superan el centenar solo el último año.

La Universitat Jaume I no quiso dar su versión en el documental –tampoco en este reportaje de Público- pero en una grabación incluida en el video, dos responsables del Instituto Feminista de la UJI, reconocen que "con los testigos que se han recopilado, de tocamientos... Esto no puede quedar así. Esto tiene que ser un punto de inflexión". A pesar de esta declaración de intenciones, un año después de las denuncias la universidad ha cerrado todos los casos y sigue sin reconocer las denuncias anónimas como válidas.

"Es una contradicción que una universidad pública, que se declara feminista y que ofrece másters con perspectiva de género, tenga dos profesores que continúan recibiendo denuncias y sigan dando clases tranquilamente –alerta Garrido.- Todo esto decepciona mucho, sobre todo cuando piensas en todas estas chicas a las cuales han destrozado su vida universitaria".

Por el momento, además de las presentaciones a Castelló y València, Mujeres que no callan viajará a un festival con perspectiva de género en Eivissa y también se proyectará en diferentes universidades. "Creemos que es el espacio más importante para difundir esta historia, ya que tiene que servir para generar el debate y forzar a las instituciones universitarias a posicionarse", explica Garrido. También están intentando recuperar la inversión con donaciones voluntarias durante las proyecciones y esperan asistir a algunos festivales. "Cuando nos pusimos a hacerlo no sabíamos mucho como funcionaba. Para el próximo lo haremos diferente", avisa con una sonrisa.