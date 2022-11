¿Qué es UwU?

Hace ya seis años que nació Tremending de la genialidad de Christian González y Yeray Calvo. Más de un lustro, que se dice pronto. En todo ese tiempo, este espacio se ha convertido en un referente de denuncia social y política a través del humor. Ahí tienen cabida el salseo, la carcajada y la evasión, pero también es un punto clave para informarse con conciencia crítica y desmontar fake news.

Ese frente sigue abierto, pero la pospandemia nos ha traído nuevos retos. El informe Digital News Report 2022, que desarrollan el Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, concluye que los menores de 25 años evitan las noticias de política porque les afectan negativamente. Apenas acuden a los medios para informarse, prefieren TikTok. Ellos son el futuro y por eso Público abre ahora una nueva ventana para abordar los temas que les interesan.

Los centennials quieren cambiar las cosas. Están tan sedientos de información, pero no compran lo de siempre. Les engancha un estilo desenfadado, reivindicativo y contenidos más personalizados. No están dispuestos a hacer lecturas infinitas. Consumen podcast, vídeos en streaming y reels en redes sociales. Reclaman que las tendencias se afronten sin prejuicios pero, sobre todo, quieren verse representados.

La receta es conocida. Lo difícil es conseguir aplicarla y , con esa aspiración, nace UwU. No es un acrónimo, no tiene género y aún no aparece en el diccionario. Estas tres letras dibujan un emoticono que se emplea para expresar felicidad y, si quisieras pronunciarlo como una palabra, sería [úgu] o [úbu].

Público ha escogido este término por su valor icónico para dar nombre a un nuevo proyecto hecho por y para la generación Zeta. Este espacio llega a todos los dispositivos con un diseño mobile first que está pensado para optimizar la experiencia de lectura en tabletas y smartphones.

Queremos estar a pie de calle y en las redes sociales, ser un espacio seguro, alejado de las fake news, donde podamos hablar con libertad de sexualidad, feminismo, tecnología, derechos LGTBIQ+ y cultura. Para conseguirlo, vamos a apostar por contenidos propios que, principalmente, tendrán como fuentes y protagonistas a jóvenes referentes que no superan la treintena. Si crees que el amor es libre, que el perreo es feminista o que jugar a la videoconsola es didáctico, este es tu sitio. ¡Bienvenidas!. ¡Bienvenidos!. ¡Bienvenides!.