El edil de Sanidad de Orihuela (Alacant), el popular José Galiano, ha confirmado este lunes que el 6 de enero se vacunó en la residencia de san Francisco de la localidad porque "sobraron dos o tres dosis y se iban a desechar". "Estoy todo el día expuesto y en contacto directo con mucha gente por ser concejal de Sanidad", ha recalcado.

"Sobraban algunas dosis y los encargados de vacunar a los residentes me dijeron que me la podían administrar; yo les comuniqué que era el concejal, pero me advirtieron que yo un día podría estar en una residencia o en otra y que no pasaba nada si me la ponía", ha explicado.

En la misma línea, ha señalado que las vacunas se "iban a desechar" después de atender a todos el personal de las instalaciones y que "antes de tirarlas a la basura" decidió ponérsela. "No debería haber ningún problema, como no tirar alimentos si sobran", ha sostenido, para matizar que es enfermero de profesión y que no ejerce debido al puesto que ocupa en el consistorio.

Este concejal se suma a la lista de cargos públicos que han recibido la primera dosis contra la covid pese a no pertenecer al primer grupo del plan de vacunación.

En el caso de los populares, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ha garantizado este lunes que su partido abrirá un expediente informativo "si hay algún cargo que acepta la vacuna sin ser grupo prioritario".

Investigan la vacunación de otro alcalde y un concejal

La Conselleria valenciana de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abierto una investigación por posible incumplimiento del régimen de visitas en la residencia de ancianos de La Nucía (Alacant) donde tanto el alcalde Bernabé Cano como el concejal de Sanidad, Manuel Alcalá, recibieron la vacuna contra la covid.

La Conselleria ha destacado que el incumplimiento del régimen de visitas a las residencias está contemplado en la normativa como una infracción grave, y se puede sancionar con hasta 30.000 euros.

Se trata de una investigación similar a la que se abrió la semana pasada tras conocerse que el alcalde de Rafelbunyol (Valencia), Fran López, se había puesto la vacuna en una residencia de su municipio el día que comenzó la campaña de vacunación.

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, recordó el pasado viernes que la normativa anticovid impide al acceso a las residencias de ancianos de cualquier persona ajena a la plantilla o a los proveedores, que son los únicos que en estos momentos tienen permitido entrar.

El PSPV-PSOE, partido de los alcaldes de Rafelbunyol, El Verger y Els Poblets, acordó el pasado sábado abrir expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia a estos tres munícipes, mientras que el PP, formación a la que pertenecen el alcalde y el edil de Sanidad de La Nucía, les ha abierto un expediente informativo a ambos

Además de esta investigación, la Conselleria de Sanidad también abrió investigaciones por otros casos de alcaldes vacunados en la Comunitat: los socialistas de Rafelbunyol (València), Fran López, y El Verger y Els Poblets (Alacant), el matrimonio formado por Ximo Coll y Carolina Vives.

Compromís pide que se le retiren las competencias

El portavoz de Compromís en la Diputació de Alacant, Gerard Fullana, ha instado a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y al presidente de la corporación provincial, el popular Carlos Mazón a aplicar a su alcalde de La Nucía lo mismo que pedían hace 48 horas para los alcaldes del PSPV vacunados sin estar en el plan de vacunación contra la covid.

"Lo que no puede pretender Carlos Mazón e Isabel Bonig es pedir dimisiones de los alcaldes que se saltan el protocolo de vacunación de otros partidos y cuando un alcalde suyo, un diputado suyo con competencias en la Diputación de Alicante se lo salta a la torera, lanzar una batería de excusas", ha apuntado.