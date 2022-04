Vandalizan el mural que homenajea a la maestra republicana Justa Freire en el distrito de Latina

El mural que homenajea a la maestra republicana Justa Freire en el distrito de Latina en Madrid ha sido vandalizado tres días después de que el colectivo Unlogic Crew finalizara la obra. La figura de Freire amaneció este lunes con una diana en la frente y las palabras "rojo no" en el lado derecho del mural.

La pedagoga y maestra Justa Freire impartió clases en Ávila y en el Grupo Escolar Cervantes, un centro vinculado a la Institución Libre de Enseñanza donde se educaban a los niños madrileños en el barrio de Cuatro Caminos. La zamorana decidió crear unas colonias familiares para los menores refugiados acogidos, y aunque ejerció durante la Guerra Civil en el sector educativo, al terminar fue condenada a seis años de prisión.

Desde la Plataforma en defensa de la Maestra Justa Freire, el también miembro de la Fundación Ángel Llorca Alberto Pérez, ha trasladado a Público que le parece "un delito contra la tolerancia" y que le "preocupa que este tipo de gestos se sigan y se estén produciendo a principios del siglo XXI".

Pérez ha destacado que "lo más grave" es colocar una diana de disparos en la frente de una mujer de la cual "su único delito fue trabajar por la educación y pertenecer a UGT". Y ha añadido que a la maestra republicana se le abrió "un expediente disciplinario y fue condenada a seis años de cárcel por haber cantado una canción con letra rusa y tener prácticas laicistas; por eso ahora es señalada con una diana en la frente".

La organización ha pedido al Ayuntamiento de Madrid y a la Junta Municipal de Latina que retire los "signos de muerte del mural" o que autorice a los artistas o a la plataforma para recuperar la figura de la maestra y su nombre. "Yo creo que el Ayuntamiento debería dialogar para aceptar que se trata de una intervención artística digna y eliminar esos signos de violencia", ha sostenido.

Asimismo, la plataforma ha hecho pública una carta enviada el jueves 7 de abril dirigida al concejal presidente de la Junta Municipal de Latina, Alberto Serrano Patiño, con copia al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. En la misiva reclaman que las instituciones "hagan público una declaración de condena sin paliativos de este acto de vandalismo fascista de amenaza de muerte a personas y colectivos". Y añaden, "que los servicios municipales restituyan la imagen de la Maestra Justa Freire como estaba antes del ataque, o, en su caso, no obstaculicen que lo haga el colectivo que la dibujó, de manera que las vecinas y vecinos de la zona puedan contemplar la figura de una persona merecedora del respeto y admiración por su aportación a la educación de nuestro país".



El veto a Justa Freire

El retrato que conmemora a la profesora republicana ya había sufrido los obstáculos impuestos por el Ayuntamiento de Madrid y la Policía Municipal. El pasado sábado 12 de marzo a las 10.00 de la mañana, un grupo de ciudadanos de la organización comenzó la pintada del mural de Freire. Cinco minutos después de haber iniciado la intervención artística, la Policía Municipal apareció e impidió a la acción ciudadana continuar con la pintada de la fachada de un edificio privado perteneciente a una empresa eléctrica. "Pintar en una fachada de una entidad privada no es un delito; pero nos dijeron que no continuásemos y no continuamos", explica Pérez.

El mural se sitúa entre las calles Blas Cabrera y la anterior Maestra Justa Freire. El año pasado durante el mes de agosto, el Ayuntamiento de Madrid decidió renombrar el callejero de la educadora para ser sustituido por el del general franquista Millán-Astray, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por ello, el miembro de la Fundación señala que le "parece increíble" que nombres fascistas vuelvan a Madrid: "Creemos que Madrid no se merece tener un callejero donde esos personajes aparezcan; los nombres de las calles son el espejo del alma de la ciudad".

La Asociación Memoria Histórica del distrito de Latina también ha condenado en las redes sociales los discursos del odio y el legado franquista que se mantiene en los nombres de las calles de Madrid, a decisión de Almeida. Este lunes, los vecinos han pedido que el mural en homenaje a la profesora republicana vuelva a las calles como referente de cara a futuras generaciones