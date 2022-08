Un verano post-pandemia: ideas para seguir escapando de lo multitudinario

Este verano de 2022 promete ser similar a los veranos de antes de la pandemia. Con la mayor parte de la población vacunada, el propio Fernando Simón ha explicado que "es muy difícil que el virus nos sorprenda a estas alturas", por lo que las vacaciones con restricciones mínimas están garantizadas. ¿Vuelta a la normalidad?

Sin embargo, aún hay quienes prefieren evitar entornos masificados o encuentran el encanto en la naturaleza, lo rural y lo recóndito, lejos de las playas abarrotadas de Benidorm o la Costa del Sol. En este artículo encontrarás planes ideales para seguir huyendo de las aglomeraciones:

Pueblos perfectos para salir de la rutina

Lo rural, como lo vintage y lo alternativo, está de moda. ¿A quién no le va a gustar visitar un pueblecito pesquero de fantasía medieval? El primer plan tranquilito que te proponemos es salir de las grandes ciudades y adentrarte en localidades donde experimentar en primera persona los lazos comunitarios y fraternales de los pueblos más bonitos de España.



Hondarribia, primer destino. Un pueblo, situado justo en la frontera entre Francia y España. Solo hay un río que separa los dos países. Francia se puede ver en la otra orilla y, además, ¡hay un barco con el que puedes cruzar al país vecino!. La Playa de Hondarribia también es muy popular, sobre todo en verano. Es cierto que no se llegan a alcanzar las temperaturas de la zona del Mediterráneo, pero en junio, julio y agosto es muy normal tener días de más de 25 graditos. La temperatura perfecta para un baño en el Cantábrico, ¿verdad?

En segundo lugar, Motrico, un sitio que no te puedes perder si quieres ir de vacaciones al País Vasco. Este bonito pueblo se encuentra en la bahía de Vizcaya y hay indicios que sugieren que este lugar ha estado habitado desde hace miles de años.

Muy cerquita se encuentra Santillana del Mar, un pueblo muy interesante. No te dejes engañar por su nombre, no es un pueblo costero. Sin embargo, eso no significa que no merezca la pena visitarlo. Y es que, ¿sabías que Jean-Paul Sartre dijo que era el pueblo más bonito de España? ¡No es para menos!

También Comillas es un lugar fascinante. Fue capital de España, pero solo durante un día: el 5 de septiembre de 1881. Aunque corto, este episodio le vale el honor de pertenecer al exclusivo club de capitales españolas junto con Madrid y Toledo. Hoy en día, Comillas es muy popular por el Palacio de Sobrellano, la playa y la Universidad Pontificia Comillas.

Por último, San Vicente de la Barquera. Muchos lo conocen por ser la tierra natal de David Bustamante, pero lo cierto es que hay algo que es todavía más famoso que el cantante: el parque natural que rodea a este pueblito costero, el Parque Natural de Oyambre. Ideal para pasear y disfrutar de la calma y la tranquilidad que ofrece.



Rutas y senderismo con lagos alucinantes

Si eres un aventurero, quizás prefieras esta segunda alternativa con las rutas de senderismo y los lagos más impresionantes del país. Échales un vistazo y elige cuál es tu preferido.



Los Lagos de Covadonga están formados por dos pequeños lagos, el Enol y el Ercina, ubicados en Asturias. Concretamente, se encuentran dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, lo que otorga a este lugar un paisaje increíble de montaña y naturaleza. La Laguna de Fuente Piedra, que conforma una Reserva Natural, es un humedal situado en la localidad de Antequera, en Málaga. En él se localiza la mayor colonia de flamencos de toda la Península Ibérica.​ De origen glaciar es el Lac de Mar, un lago situado en Lérida. Su paisaje es también de gran belleza, ya que se caracteriza por tener una pequeña isla llamada Unhòla en el centro del lago.​​ El Lago de Bañolas es el lago más grande de toda la comunidad autónoma de Cataluña. Está ubicado, concretamente, en Girona. A pesar de ser un espacio protegido, cuenta con tres zonas de baño delimitadas. Además, se puede practicar kayak, pesca o alquilar barcas. La Laguna Grande de Gredos está situada en la sierra del mismo nombre, en la provincia de Ávila. Se encuentra en lo que se conoce como Circo de Gredos. Es una zona perfecta para hacer una ruta de senderismo por la montaña, finalizando el trayecto en la laguna, donde poder disfrutar de un baño con un bonito paisaje. Los Ibones de Anayet, en Huesca, es un conjunto de pequeños lagos glaciares del Pirineo aragonés que se encuentran a más de 2.000 metros de altitud, por lo que no encontrarás mucho trasiego de turistas y ofrece también un bonito paisaje natural.

Cada uno de ellos invitan a realizar paseos únicos e inolvidables en los que disfrutarás de respirar aire fresco y silencioso. Un ejercicio de relajación que te sacará del ritmo acelerado y ajetreado del día a día.

Mercadillos al aire libre con ambiente 'hippie' y distendido

Para salir de la rutina playera, muchas familias, parejas o viajeros solitarios buscan lugares donde poder pasear, con ambiente, pero sin un jaleo excesivo. Un espacio idóneo para dar ese rodeo de tarde-noche son los mercadillos. En ellos, además, se pueden encontrar artículos originales, manufacturados, que escapan un poco del círculo vicioso del consumismo ordinario.



El de Ibiza es uno de los preferidos de muchos. En Sant Carles encontrarás uno de los mercadillos más famosos de España y Europa, el de Las Dalias. Ambiente hippie en una zona de jardines como telón de fondo, cargado de colores, olores exóticos y fantasía. Allí podrás encontrar telas, abalorios, objetos únicos y prendas hechas a mano en más de 200 puestos de moda, bisutería, arte y decoración. Tampoco falta una zona de música, copas y un restaurante.

Otra opción es el mercadillo de Nueva Andalucía, uno de los más importantes de Marbella en cuyos puestos puedes encontrar todo tipo de productos, desde estilosos complementos para conseguir outfits diferentes, pasando por alfombras persa hasta exposición de cuadros.



La exclusiva zona de Puerto Sherry, en Cádiz, nos propone todos los días un estupendo pop up donde es difícil no picar con algo. Y es que su mercadillo diario, formado por 60 espacios, nos ofrece prendas para toda la familia, complementos, accesorios y decoración. Se celebra todos los días hasta el 28 de agosto de 11.00 a 13.00 horas y de 19.00 a 23.00 horas.

Otro de los paseos que no debes perderte es el tradicional mercadillo veraniego del Paseo Marítimo de València, un clásico de la ciudad. Un rato de shopping mañanero o un paseo después de un día de playa es una opción perfecta en este mercado de horario muy amplio. 107 puestos situados entre la playa de las Arenas y la playa de la Malvarrosa, con todo tipo de productos artesanales: cerámica, bisutería, esas pulseras de moda, prendas y complementos de playa.



Pero si lo que te va es algo más fresquito, las vascongadas siempre son una alternativa genial. Este verano, el Mercadillo del Gato se traslada a San Sebastián, concretamente al Hotel de Londres y de Inglaterra, en pleno Paseo de la Concha. Podrás encontrar moda para toda la familia, complementos, cosmética natural, calzado, regalos...