Una víctima de las torturas de la CIA en Guantánamo explica su experiencia por primera vez

Majid Khan residía en los suburbios de Baltimore y se alistó como "mensajero" de la banda terrorista 'Al Qaeda' para planificar atentados que nunca se llevaron a cabo. Cuando la CIA le detuvo, le envió a la base militar de Guantánamo (Cuba) donde sufrió abusos y vivió en malas condiciones de vida en los "sitios negros" del programa de interrogatorios del gobierno de EEUU.



Es la primera vez que uno de los detenidos en la base estadounidense en Cuba cuenta su experiencia. Khan acabó "aterrorizado" y "alucinando" por las técnicas que la CIA emplea y mantiene en secreto. "Pensé que iba a morir", declaró en la corte de Guantánamo.



Según recoge Associated Press (AP), el detenido fue declarado culpable en febrero de 2012 por conspiración, asesinato y apoyo material. Las autoridades acordaron rebajar la pena siempre y cuando colaborase aportando información sobre el grupo terrorista y el ataque del 11 de septiembre.



Intentaron ahogarle para que hablara

Respecto a su vida en la prisión cuenta que a veces le desnudaban, le ponían una bolsa en la cabeza y le encadenaban en una silla para que no pudiese dormir durante días. En las torturas estuvo "a punto de ahogarse" porque los agentes de CIA contaban hasta diez antes de antes de verter agua por su nariz y boca para que declarase.



El prisionero narró que sufrió golpes, enemas forzados y fue agredido sexualmente. Khan relató que casi muere de hambre en cárceles en el extranjero cuya ubicación se desconoce: "Les suplicaba que se detuvieran y porque no sabía nada. En cambio, cuanto más cooperaba, más me torturaban", lamentó.



Poco después de que lo capturaran en Pakistán en marzo de 2003, Khan ayudó a la CIA contándoles todo lo que sabía, con la esperanza de ser liberado. Gracias a su declaración como culpable y a la cooperación con los agentes, la sentencia no ascenderá a más de 11 años de prisión. "

"También he tratado de compensar las cosas malas que he hecho. Por eso me declaré culpable y cooperé con el gobierno de EE. UU", explicó.



Khan expresó su remordimiento por haber hecho daño tras la adhesión al Islam radical y a Al Qaeda y encontró la manera contar al mundo lo que le habían hecho los agentes estadounidenses. "A los que me torturaron, les perdono", declaró, señalando que mientras estuvo detenido rechazó a Al Qaeda, el terrorismo, "la violencia y el odio".



En la actualidad, Estados Unidos retiene a 39 personas en el centro de detención de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo.