Víctimas de pederastia piden al Parlament que retire la Medalla de Oro a la Abadía Montserrat

Varias víctimas catalanas de pederastia en instituciones religiosas han solicitado al Parlament que retire la Medalla de Oro, la distinción más alta de esta cámara, a la Abadía de Montserrat. Además, han demandado que Catalunya "deje de encubrir la pederastia dentro de la Iglesia".

El 9 de julio, la Mesa del Parlament aprobó por unanimidad, a instancias del presidente de la cámara, Josep Rull, la entrega de la Medalla de Honor en la categoría de Oro al Monasterio de Montserrat, en conmemoración de su milenario. Esta condecoración está programada para ser entregada el 10 de septiembre, en el contexto de los actos conmemorativos de la Diada del 11 de septiembre.

Josep Rull indicó en ese momento la "contribución histórica del Monasterio de Montserrat y de la comunidad benedictina a Catalunya", subrayando que la Abadía es "mucho más que un lugar de recogimiento, oración, vida evangélica o expresión de la fe cristiana y del ecumenismo". Añadió que Montserrat "trasciende su dimensión espiritual y religiosa, convirtiéndose también en un símbolo del sentimiento de catalanidad y de arraigo a nuestra tierra".

Las víctimas señalan a la Abadía por no denunciar los delitos

En contraposición, las víctimas de pederastia han señalado que "en la extensa lista de supuestas contribuciones de Montserrat al progreso de Catalunya se omite que el monasterio es el epicentro, la zona cero, de la grave crisis de pederastia clerical que afecta a Catalunya". Además, han señalado que la Abadía de Montserrat "se ha negado repetidamente a implementar un plan integral de reparación material y simbólica para resarcir a las víctimas del monje benedictino Andreu Soler, exresponsable del grupo scout".

Víctimas de pederastia: "Una comisión de investigación interna reconoció que Soler había abusado de al menos 12 menores"

Los afectados también han recordado que en septiembre de 2019 "una comisión de investigación interna, designada a dedo por la Abadía y compuesta mayoritariamente por miembros con graves conflictos de interés, reconoció que Soler había sido un depredador sexual que abusó de al menos 12 menores durante tres décadas". Además, han señalado que "otro monje, responsable de la escolanía, había abusado de dos monaguillos en la década de los 60".

Las víctimas han denunciado que "la respuesta de la Abadía en ambos casos fue idéntica" y consistió en "silenciar y encubrir los hechos, trasladando a los pederastas a un monasterio del interior de Catalunya". Han recordado que Montserrat "no denunció los delitos a la justicia civil, no abrió una investigación canónica para imponer medidas disciplinarias y no realizó una búsqueda activa de casos para encontrar a otras víctimas". "Montserrat solo reaccionó en 2019 cuando el escándalo le estalló en la cara por la revelación pública de los hechos por parte de la víctima Miguel Hurtado", han añadido.