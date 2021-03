Rocío Carrasco ha denunciado la violencia machista y el maltrato psicológico que sufrió durante más de 25 años por parte de su exmarido Antonio David Flores. "Cuando me dejaba a los niños en casa, Antonio David me insultaba. Me decía: te los voy a quitar. Te van a odiar, hija de puta", ha relatado la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco.

Carrasco tuvo que seguir un tratamiento psiquiátrico tras el diagnóstico de un Síndrome ansiosodepresivo moderado y grave. "Estuve hundida mucho tiempo, no quería salir de mi casa", ha señalado. Del mismo modo, la colaboradora de televisión ha explicado que intentó quitarse la vida: "Me tomé varias pastillas diferentes y me quedé dormida", ha relatado.

En una serie documental emitida en Telecinco, Carrasco cuenta como sufrió acoso tras su ruptura sentimental. "Me han llamado mala madre demasiadas veces. En la calle y en los medios. Demasiadas. Y me han hecho sentir como tal", ha contado. "Yo soy víctima pero mis hijos también lo son de una mente diabólica. Ha conseguido lo que me dijo cuando me separé: "Te vas a cagar, Rociíto". Y me los ha quitado. Ha hecho que me odien", asegura.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado en Twitter que "el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género". "Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", ha señalado Montero.