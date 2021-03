El relato de Rocío Carrasco sobre la violencia machista y el maltrato psicológico que sufrió durante más de 25 años por parte de su exmarido Antonio David Flores, ya ha tenido consecuencias. Telecinco ha decidido prescindir del colaborador en todos sus programas.

"No está prevista su participación en programas", aseguran fuentes oficiales de la cadena al diario 20 Minutos.

La presentadora rompió este domingo años de silencio autoimpuesto, relatando el infierno vivido con durante su matrimonio y tras su separación. Así, la colaboradora de prensa rosa confesó detalles dolorosos y muy impactantes relativos al padre de sus hijos y hasta ahora desconocidos.

Carrasco explicó cómo sufrió agresiones físicas: "Recuerdo un tirón de pelos. A mí me coge del pelo, me tira hacia abajo y me dio con la cabeza en la mesa".

También contó agresiones verbales y amenazas. "Cuando me dejaba a los niños en casa, Antonio David me insultaba. Me decía: te los voy a quitar. Te van a odiar, hija de puta", ha relatado la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco.



Una situación que la llevó a seguir un tratamiento psiquiátrico tras el diagnóstico de un Síndrome ansiosodepresivo moderado y grave.

Estas demoledoras declaraciones de la serie documental emitida en Telecinco, han generado reacciones diversos ámbitos de la sociedad. En política, Iñigo Errejón, Adriana Lastra e Irene Montero han sido algunos de los nombres que han mostrado su apoyo a Carrasco.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, declaró este domingo en un hilo Twitter que "el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género". "Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo", ha señalado Montero.