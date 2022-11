La visita a Melilla reafirma a los socios del Gobierno a favor de la comisión de investigación: "Fueron muertes en España"

La visita a Melilla de los portavoces de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados no ha hecho que decaiga la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre la tragedia del pasado 24 de junio. Muy al contrario.

Las explicaciones que han recibido los diputados por parte de la Guardia Civil, la visita al paso fronterizo de Barrio Chino (donde se grabaron las imágenes más duras y donde sucedió casi todo) y las breves grabaciones que han podido ver han conseguido reafirmar a los aliados parlamentarios del Gobierno y a Unidas Podemos en su petición de que los hechos se investiguen a fondo en la Cámara Baja.

"No cabe duda, parte de los hechos más importantes ocurrieron en zona bajo control operativo de cuerpos y fuerzas de seguridad española", ha asegurado Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu. Lo mismo considera la parlamentaria de ERC, María Dantas, y también Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, que ha mostrado una fisura de primer orden entre los dos partidos que conforman el Gobierno.

También han visitado la ciudad autónoma los portavoces del PSOE, PP y PNV. Vox se ha mantenido al margen al considerar que la visita pone entredicho el papel de los agentes españoles, mientras que PDCat y Ciudadanos tampoco han acudido a la visita.

"Las víctimas se han producido en territorio bajo la autoridad española. No entro a valorar si es territorio marroquí o español o tierra de nadie. La tierra de nadie no existe en Derecho. Las muertes ocurrieron clarísimamente en territorio controlado normalmente por las autoridades españolas", ha asegurado Enrique Santiago a Público tras su visita.

"¿Quién retiró los cuerpos y a los heridos que estaban en suelo español?", pregunta Iñarritu

"¿Quién retiró los cuerpos y a los heridos que estaban en suelo español?", se preguntaba Iñarritu después de visitar el espacio donde se grabaron las duras imágenes de personas inconscientes, amontonadas, heridas o fallecidas. Esa es es la conclusión más novedosa que puso sobre la mesa el documental de la BBC, que ha vuelto a introducir la tragedia en la agenda mediática y política al responsabilizar a las autoridades españolas, y no solo a las marroquíes, de las muertes.

De las explicaciones que los diputados han recibido en la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla destaca la gran cantidad de material antidisturbios que los agentes españoles utilizaron para tratar de impedir que la multitud de personas migrantes cruzara a suelo español: 86 botes lacrimógenos, 28 botes de humo, 65 pelotas de goma, 41 espráis lacrimógenos de pimienta, 12 de otro tipo y 270 salvas (disparos sin munición). Sin contar el material profesional empleado por Marruecos y los palos y las piedras lanzadas por los gendarmes marroquíes. El resultados fueron al menos 23 muertos (37 según otras organizaciones), decenas de heridos, más de 70 desaparecidos (según la AMDH de Nador) y 470 devoluciones en caliente, según el Defensor del Pueblo.

Los diputados podrán ver íntegramente las grabaciones que el Ministerio del Interior se había negado a mostrar hasta ahora. Aún no está decidido el día de la visualización, a la espera de que se reúna la Mesa de portavoces del Congreso, confirma a Público José Luis Ábalos, diputado socialista y presidente de la Comisión de Interior del Congreso. Pone en valor la "transparencia total" y la "facilidad" para que los diputados vieran y preguntaran por los hechos e insiste, como el ministro de Interior, en que no hubo responsabilidad por parte de los agentes españoles y en que las muertes se produjeron en "una zona de tránsito".

En manos del PP

La pelota para que la comisión de investigación salga adelante recae en el PP, que no ha despejado las dudas sobre si apoyará esta petición de EH Bildu apoyada por UP, la CUP, PDeCAT, Junts, Más País y Compromís. Ana Vázquez, diputada y portavoz del PP en el comisión Interior, ha asegurado a la prensa que la Guardia Civil no tuvo nada que ver con las muertes. Aun así, no descarta apoyar la investigación porque quiere saber por qué Marlaska "mintió" y "si hubo muertos en la parte española y se llevaron a Marruecos", como afirma la BBC.

Este aspecto está fuera de dudas para los socios del Gobierno. Según Santiago, las explicaciones de la Guardia Civil dejan claro que los agentes se vieron sobrepasados por la multitud, que abandonaron la zona de paso con un herido, que luego se produjo a avalancha en la zona de paso mientras los agentes españoles retienen a cientos de personas que logran llegar al otro lado. "Entre dos y tres horas, cientos de personas quedan bloqueadas en la zona de paso, se ve claramente cómo agentes marroquíes entran y salen para llevarse a personas. Cuando los agentes españoles vuelven, ya no quedan cuerpos en ese espacio", ha puntualizado el portavoz de UP.

Más allá de las muertes, los grupos aseguran que la comisión de investigación resolvería varias cuestiones clave. En ellas, por qué no se permitió que los servicios de emergencia sanitaria española atendieran a los migrantes heridos "cuando estaban a cien metros", por qué las personas subsaharianas no pueden acceder a la oficina de asilo de Melilla y, sobre todo, las 470 devoluciones en caliente de potenciales refugiados, entre ellos, menores y heridos, según los testimonios recogidos en Marruecos por este diario.

Fuentes socialistas, no obstante, consideran que los grupos ya tenían clara su postura antes de visitar Melilla y critican que la comisión de investigación responde a una "estrategia política" más que a los hechos en sí.