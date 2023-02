La viuda de Carlos Saura responde a Díaz Ayuso: "La gestión privada ha hecho que un hospital parezca la T4"

La viuda de Carlos Saura, Eulalia Ramón, ha arremetido este viernes contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El pasado sábado, la actriz aprovechó el discurso del Goya de Honor, que dio en nombre del recién fallecido, para agradecer los cuidados de la sanidad pública en los últimos días de vida del director. Como respuesta, la cuenta oficial de la Comunidad de Madrid remarcó que el hospital al que hacía referencia era de gestión público-privada.

Eulalia Ramón: "La gestión público-privada debe ser la mierda de comida que se da a los enfermos"

"La gestión público-privada debe ser la mierda de comida que se da a los enfermos, una bandeja con un lenguado asqueroso, que los enfermos y acompañantes tengan las mantas contadas. La gestión privada ha hecho que un hospital parezca la T4", ha arremetido Ramón en una entrevista en la Cadena Ser con Elvira Lindo.

Además de dedicarle unas palabras de amor a quien fue su pareja durante 30 años, el alegato de Ramón en la gala de los Premios Goya fue muy aplaudido. Primero por arrancar agradeciendo a la mujer que ha cuidado a Saura durante sus últimos meses de vida. Y, por supuesto, por su mención al equipo sanitario que atendió al director hasta el minuto de su muerte. "Lo que pensamos con Carlos es que la sanidad pública se merece que la cuiden tal y como el personal público nos cuida a nosotros".



En su discurso, Eulalia Ramón hacía referencia directa al hospital de Villalba, al igual que agradecía personalmente a dos de las trabajadoras del equipo domiciliario de paliativos de este centro médico. La Comunidad de Madrid no tardó en tomar sus palabras para responder a través de un tuit. "La viuda de Carlos Saura ha agradecido el trabajo del hospital de Villalba. Y ha pedido que se cuide la Sanidad Pública. Ella no tiene que saber, ningún paciente lo tiene que saber, que ese hospital es de gestión público-privada, que también funciona".

La viuda de Carlos Saura ha agradecido el trabajo del hospital de Villalba. Y ha pedido que se cuide la Sanidad Pública. Ella no tiene que saber, ningún paciente lo tiene que saber, que ese hospital es de gestión público-privada, que también funciona pic.twitter.com/9hVo4k4ODO — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) February 11, 2023

"Me importa un pepino. Hoy no voy a ser tan elegante ni tan sobria. Yo no tenía ni idea de que ese hospital era de gestión privada. A mí qué me importa. Nosotros fuimos por la Seguridad Social, que es la que nos ha atendido", ha declarado la actriz tajantemente.

No es la única respuesta por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid a las palabras de Ramón. Al poco tiempo de dar su discurso, Isabel Díaz Ayuso publicaba un tuit agradeciendo a la viuda de Saura por su homenaje a la sanidad madrileña.

Agradezco a la viuda de Carlos Saura, Eulalia Ramón, el homenaje que ha hecho a la sanidad madrileña, encarnada esta noche en el Hospital de Villalba.



Todos creemos en nuestra Sanidad, trabajamos por la mejor. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 11, 2023

Al día siguiente a la gala, 250.000 personas, según la Delegación del Gobierno, tomaron las calles de la capital para protestar por la infrafinanciación de la sanidad y el cierre de centros de salud. Madrid es la comunidad autónoma que menos presupuesto invierte en Atención Primaria, además de contar con uno de los servicios de Urgencias más colapsados de España.