¿Vives en una zona inundable?: Así puedes consultarlo

Las inundaciones provocadas por las intensas precipitaciones de la DANA han golpeado con fuerza al País Valencià, Castilla-La Mancha, Málaga y otras provincias. Las víctimas mortales rozan el centenar, mientras los servicios de emergencia siguen buscando a decenas de desaparecidos.



El Gobierno ha decretado luto oficial durante tres días por los devastadores efectos del temporal. Las imágenes de los rescates de zonas inundadas han mostrado a personas atrapadas en tejados, camiones o estructuras de edificios en obras. Pero, ¿cómo averiguar si me encuentro en una zona inundable? Existen varias herramientas disponibles, como el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), que puede ayudar a conocer "hasta dónde puede llegar el agua en una hipotética crecida del río", según explica a Público una experta.



A través de la página web, que puedes consultar pinchando aquí, la herramienta proporciona la información necesaria para conocer si tu zona está en riesgo de inundación. El SNCZI recoge datos de riesgo de inundación desde hace 12 años, y ha sido actualizada este mismo año con 500 km más alrededor de cada cuenca hidrográfica para que todo el territorio sea analizado y estudiado.



La experta ha explicado a Público que esta herramienta consta de mapas de peligrosidad con las zonas inundables en los cauces del país. En estos mapas aparecen manchas de inundaciones que están asociadas a hipótesis de estudios, que parten de una iniciativa europea. "En las zonas que no aparece nada no significa que no pueda haber inundaciones, sino que puede que aún no esté estudiado", aclara.



Cómo usar la web del SNCZI paso a paso

En primer lugar, nada más entrar a la web aparece un menú a la izquierda con distintas opciones y la primera de ellas es la búsqueda de presas y embalses, con un apartado distinto para cada una. Al buscar una y pulsar el icono de localización, dirige al punto exacto; y pulsando en el icono del folio, dirige a los datos de dicha presa o embalse.

El siguiente grupo de opciones de la web es el dph y zi (Dominio Público Hidráulico y Zonas Inundables), donde se puede buscar un cauce concreto y su localización exacta. Para ver la extensión completa de dicho cauce hay un símbolo situado en la parte superior (el segundo de derecha a izquierda) llamado "tabla de contenidos". En él aparecerá una opción para ver el mapa base y localizar las carreteras próximas al cauce.

Dentro de esta tabla, aparece la opción de "añadir servicios" y uno de los servicios más útiles es, pulsando en la cuarta opción ("Cartografía de zonas inundables (ZI) de origen fluvial), "mapas de peligrosidad".

En dicha opción de "añadir servicios" hay numerosas opciones verdaderamente útiles en estas situaciones, pero la que más es la "peligrosidad por inundación fluvial", donde al clicar dos veces se abre el mapa que lo representa. También existen las opciones de zonas inundables de origen marítimo y cauces con estudios de dominio público hidráulico.

Todas las opciones están representadas en el mapa al clicar dos veces sobre ellas.

¿Cómo ayuda a los ciudadanos esta herramienta?

Las manchas que aparecen en los mapas proporcionan una idea de hasta dónde puede llegar el agua en una hipotética crecida del río. La experta ha apuntado a Público que "lo primero es saber si estás ubicado en una zona con riesgo de inundación". "Si estás cerca de un cauce y sabes que es una zona que tiene peligro de inundación, se pueden tomar medidas en consecuencia", señala.

En la Directiva de Inundaciones, compuesta por tres fases, la tercera "establece unos planes de gestión de riesgo de inundación y propone medidas para resolver estos problemas", según afirma la experta.



El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) es una herramienta que, sin duda, ayuda mucho. La experta afirma lo mal y poco que hemos cuidado nuestros ríos, añade que "hemos construido de manera descontrolada muy cerca" de ellos.



¿Cómo interpretar cuáles son las zonas con más peligro?

Los mapas publicados tienen dos fases, según explica la experta, en las que la primera consta de mapas de peligrosidad "que tienen un modelo que representa cómo son la tierra y las ciudades, y elaboran un estudio hidrológico para calcular el agua que va a circular". Esto se traduce en la posible peligrosidad, "lo que podría ocurrir", apunta. Además, se muestra el uso del suelo en cada terreno y se extrae el riesgo real para las personas.



¿Las consecuencias de la DANA se podrían haber evitado?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dio el primer aviso el pasado domingo al mediodía, cuando emitió un informe en el que alertaba de una DANA que sería más intensa en la vertiente mediterránea. En dicho informe, se alertaba de que el lunes 28 comenzaría la peor parte de la situación meteorológica y de que el martes 29 sería "el día álgido de este episodio".

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó en la tarde del pasado martes de la situación de "peligro extremo" en València.

Pero, a pesar de los numerosos avisos, la alerta de la Generalitat Valenciana llegó a los móviles de los ciudadanos de la provincia de València a las 20.12 de la tarde del pasado martes, momento en el que numerosos ciudadanos ya estaban sufriendo las consecuencias de la DANA. De hecho, a mediodía del pasado martes, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, declaró que había previsiones de que la gravedad de la situación se redujera y que se esperaba que cerca de las 18.00 horas de la tarde disminuyera la intensidad en la comunidad.

Por otro lado, la Directiva de Inundaciones proporciona "las áreas prioritarias con riesgo potencial de inundación", afirma la experta. "Cada organismo competente de cuenca sabe cuáles son las áreas más problemáticas porque tienen conocimiento del terreno", destaca la experta, "como ejemplo, Júcar tiene muy claras sus zonas de peligro y el Guadalquivir tiene claras las suyas".

Con la información que arrojan estos mapas, se determinan las zonas legales, donde "se supone que hay usos restringidos", según la experta. Antes de la existencia de esta herramienta, era muy difícil saber cuáles eran esas zonas, pero ahora no y "el organismo competente debería saber si debe correr el riesgo o no, ya que la información está publicada y se va actualizando", declara la experta.