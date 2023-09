El día que La Vuelta se olvidó de que aún faltaba un ciclista por llegar a la meta

Cuando el público congregado en el paseo de Recoletos esperaba la llegada del escapado Remco Evenepoel (Alpecin), quien volvió a revolucionar la etapa final de la Vuelta a España, apareció en la lontananza un ciclista de rostro afable enfundado en un maillot blanquiazul. Entonces, aplaudió a rabiar a Jan Maas, aunque casi nadie conocía su nombre. A nadie le importó que el pelotón le sacase varios minutos de ventaja. O, precisamente por seguir esforzándose tras haberse quedado descolgado, fue colmado de gritos de ánimo y muestras de cariño.



Es la grandeza del ciclismo. También la de los aficionados. Evenepoel, lógicamente, despertaba a su paso la euforia entre el gentío que abarrotó el circuito cerrado madrileño, que iba desde la glorieta del Emperador Carlos V hasta la plaza de Colón, con un desvío por la Gran Vía hasta Callao. El belga buscaba con empeño una cuarta victoria en la meta de Cibeles y su coraje merecía la justa recompensa del respetable, tras adjudicarse tres etapas, la clasificación de la montaña y el premio de la combatividad.



Ante el incontestable dominio del Jumbo-Visma, todas las esperanzas estaban depositadas en el belga, pero su desfallecimiento en el Tourmalet, donde perdió 27 minutos, restó atractivo a la carrera. La incógnita, a partir de entonces, sería la actitud de Jonas Vingegaard y Primoz Roglic respecto a su compañero de filas y maillot rojo, Sepp Kuss, traicionado por ambos en la etapa reina tras dejarlo atrás y poner en riesgo su liderato. El otro interrogante, la ambición de Remco, que no menguaría ni en la meta de Cibeles.



El pelotón, en todo caso, no toleró la escapada y empezó a tirar, provocando que algunos ciclistas bajasen el ritmo. Thomas de Gendt, el rey de las fugas enrolado en el Lotto Dstny, claudicó ante el frenético pedaleo del enjambre. Joel Nicolau, el gerundense del Caja Rural, se lo tomó con mucha más calma. Pero quien recibía un sonoro abrazo a lo largo del circuito cerrado era un neerlandés de 27 años con el palmarés en blanco. Sus colores remitían al Jayco, cuyo jefe de filas, Simon Yates, cuarto clasificado en el Tour de Francia, no acudió a la Vuelta.



Un equipo australiano diezmado, con el líder Eddie Dunbar y el escalador Filippo Zana fuera de combate, presentaba a su llegada a Madrid a solo tres ciclistas en carrera. Matteo Sobrero corría por primera vez en la ronda española, aunque ya había disputado el Giro y el Tour. Felix Engelhardt, en cambio, perdía la virginidad en una grande, al igual que Jan Maas, quien había terminado la etapa anterior, con final en Guadarrama, como farolillo rojo. ¿Quién era aquel rezagado al que todo el mundo jaleaba?



"¡Vamos, Jan!", gritó alguien a su paso, desvelando el misterio del corredor solitario, ajeno a la disputa de la etapa en un sprint que volvería a ganar Kaden Grooves (Alpecin), seguido de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) y, más retrasado, del infatigable Remco Evenepoel. Un gregario que había fichado el año pasado por Jayco con apenas un par de muescas superficiales en su cuadro: tercero en el Tour de la Mirabelle y cuarto en el Istarsko Proljece-Istrian Spring Trophyz, ambos en 2021.



Con sus compañeros retirados de la carrera, llegar a Madrid se convirtió para él en un objetivo que le sabría a victoria. Durante el itinerario, incluso llegó a colarse en la escapada que en la undécima etapa lo llevaría a lo alto de la Laguna Negra, donde logró un meritorio decimocuarto puesto, aunque antes había finalizado quinto en el sprint especial de Vinuesa. Y, en la última, disfrutó de la gloria reservada a los obreros del ciclismo que lo dan todo por su líder y por su equipo, aunque el motivo no fuese precisamente un triunfo.



Jan era el ciclista rezagado, aunque por momentos parecía el escapado. A juzgar por los vítores y aplausos, parecía se había alterado el sentido de la carrera y, como en el reino de los cielos, el último era el primero. Sin embargo, en el último giro al circuito, cuando pasó el pelotón comenzó la desbandada del público. Algunos regresaban a casa después de una tarde desapacible, en la que la lluvia se mostró perezosa después de unos días baldeando las calles. Otros se dirigieron a la meta de Cibeles, donde un gregario de lujo, el estadounidense Sepp Kuss, hacía historia en lo alto del podio.



La Vuelta había terminado, pensaron muchos, incluida la organización. Sobre todo, cuando Domen Novak (UAE) y Joel Nicolau, muy distanciados del pelotón, hicieron acto de presencia. Ambos llegarían con seis minutos de retraso a la meta de Cibeles, con el gerundense cerrando la clasificación, como publicó la web oficial. Entonces, en el extremo de Colón, los operarios empezaron a retirar las vallas de la curva, recubiertas de señales negras y amarillas que indican el peligro y aconsejan ralentizar la marcha.



Ya habían pasado todos los coches de los equipos y de la organización, así como las motos de la Guardia Civil y de la Policía Local. Un agente se plantaba en el asfalto y hablaba por el walkie-talkie frente a un furgón de La Vuelta. Hora de recoger los bártulos… o no. "¡Oiga, que falta uno!", se escuchó entre el público. ¡Un vehículo voluminoso en medio del recorrido! ¡Pero si Jan Maas no ha llegado! "Les da igual", comentó una aficionada. Entonces se escucharon los aplausos a lo lejos. Era él, sin prisa pero sin pausa.



"¡Vamos, vamos!", gritaron todos de nuevo, a uno y otro lado del paseo de Recoletos. Habían pasado varios minutos y Maas llegaría con más de trece minutos de retraso a la plaza de Cibeles, todo un éxito en su primera participación en una gran vuelta. El currículo de este all rounder, es decir, un ciclista versátil, no fue óbice para que los aficionados valorasen su esfuerzo. Sin embargo, tiempo después, no figuraba en la clasificación de la ronda española, donde Joel Nicolau figuraba como farolillo rojo.



¡Se habían olvidado de él hasta en la web oficial! Y, cuando todo parecía terminado, surgía de la nada Imanol Erviti (Movistar) a cámara lenta. No podía ser, porque en realidad había llegado a la meta a 26 minutos del ganador de la etapa. Fiel escudero de Alejandro Valverde, disputaba la Vuelta a España por última vez y se permitía el paseíllo desde Cibeles a Colón para procurarse el agradecimiento de los aficionados. Remco había sido ovacionado, pero los aplausos al pamplonés y al neerlandés sonaron igual de fuertes.



Quien no se olvidó de Jan Maas ni de sus dos compañeros fue su equipo, que los calificó como "nuestros tres mosqueteros" en Instagram. "Siempre mantenemos el espíritu en alto y seguimos luchando. Estuvimos cerca de ganar una etapa y nos pusimos el maillot de montaña, perdimos a nuestros líderes, pero estamos muy orgullosos de que nuestros debutantes hayan llegado a la meta de su primera gran vuelta. La suerte no estuvo de nuestro lado en La Vuelta de este año, pero no fue por falta de intentos", escribió el Jayco.