Este fin de semana, y como viene siendo habitual desde hace más de una década, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el XIV Salón para la Adopción de Animales de Compañía. De esta manera, la Curva de la Rosaleda del madrileño parque del retiro se ha convertido en el escenario idóneo para impulsar la adopción de animales abandonados y dar a conocer el trabajo que diariamente realizan las sociedades protectoras y centros de acogida de la región.

Un evento para el que un año más se ha apostado por un doble objetivo. Por un lado, promover la sensibilización acerca de la tenencia responsable de animales de compañía a fin de reducir las cifras de abandono y, por otro, dar a conocer los valores positivos de la adopción, una alternativa que permite brindar una segunda oportunidad a los cientos de animales que esperan ansiosos una nueva nueva familia.



No compres, adopta

Miles de perros y gatos son abandonados cada año en nuestro país. Muchos, mueren atropellados, por enfermedad o desnutrición. Los más afortunados llegan a centros como ALBA, ANAA, APAP-Alcalá, Fundación El Arcá de Noé, Salvando Peludos, La Voz Animal, SPAP, PROA, ACUNR, La Madrileña, C.P.A. del Ayuntamiento de Madrid, Centro Integral de Acogida de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (CIAAM), Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA), donde encuentran refugio.

Sin embargo, son tantos los animales de compañía que viven en los diferentes centros de acogida de la Comunidad de Madrid que las protectoras se encuentran desbordadas. Pequeños, grandes, cariñosos, tranquilos, inquietos... Y todos, en busca de una nueva familia que les brinde el cariño que les han negado y les ayude a recuperar la confianza que un día les arrebató quien decidió abandonarlos.

"Es importantísimo fomentar la adopción porque ahora mismo los centros están colapsados", asegura Matilde Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal (FAPAM). Llevan 14 ediciones asistiendo al encuentro porque consideran que se trata de una buena herramienta para "llegar a gran cantidad de gente y brindar la información necesaria para implementar no solo la adopción, sino también otras opciones tan necesarias como el apadrinamiento o el voluntariado".

Unas necesidades a las que también se suman desde Animales Con Un Nuevo Rumbo. Desde ACUNR aseguran además que "pese a la reducción del horario respecto a otras ediciones, el evento ha tenido muy buena acogida". Para ellos, la concienciación es imprescindible: "Es una pena que este tipo de eventos solo tengan lugar una vez al año porque es una oportunidad para que la gente vea la enorme cantidad de animales que necesitan una familia".

Para la asociación ALBA, el encuentro supone también una magnífica oportunidad para dar visibilidad a su trabajo. Han participado en todas las ediciones porque, como asegura su presidenta Carolina Corral, "este tipo de eventos son una gran oportunidad para nosotros y una enorme alegría para nuestros animales. Muchos encuentran aquí la oportunidad de tener un nuevo hogar y una nueva familia definitiva".

Desde la asociación La Madrileña hacen un llamamiento para que se adopte también a aquellos perros que son ya ancianos

Ana Cruz, coordinadora de la asociación La Madrileña, afirma que este año han notado "algo menos de público" que en anteriores ediciones. Este es el tercer año que participan, pero tienen muy claro su mensaje: "Hay que adoptar y dejar de criar. Necesitamos que la gente se anime y que lo hagan también con perros ancianos que se están muriendo en los albergues".

Entre las asociaciones veteranas está también la Fundación El Arcá de Noé. Llevan participando desde los inicios, y aseguran que han visto un cambio en la actitud de la gente que se acerca a los stands. "Ha avanzado mucho la protección animal. La gente cada vez adopta más y lo hacen con una mayor responsabilidad. Este salón supone una gran oportunidad para dar visibilidad a los animales, pero en ningún caso para adoptar en el momento", asegura Alejandra Botto, presidenta de la Fundación, quien asegura que buscan la mejor complicidad entre el animal y la familia para que sea una adopción de éxito.

Irene Herrero, portavoz de la Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA), asegura que llevan participando desde los comienzos y como todos los años están muy contentos: "Es un momento perfecto para encontrarnos todas las protectoras, para darnos a conocer entre todas aquellas personas que no saben que existe este problema en España y que es fácil adoptar a un animal que se adecúe bien a sus necesidades". Herrero cree también que "cada vez existe más concienciación, pero el problema es muy grande. Antes, era incluso tan desbordante que no llegábamos ni a una décima parte, ahora que hay más interés abarcamos un poco más pero sigue habiendo muchísimos casos a los que no llegamos porque no hay suficiente demanda de adopción".

"Este salón de la adopción, que se lleva realizando desde hace ya unos años, fomenta el contacto del público con las asociaciones y permite acercar a los animales para su posterior adopción. Es importante además que la gente entienda que estos animales viven muchos años y es necesario un compromiso para siempre, desde que son cachorros hasta que son abuelos", asegura Carmen, veterinaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid.

Cristina, de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP), cree que "este tipo de encuentros son fundamentales para dar a conocer la labor de las asociaciones. Cuando hablas de protectora o de protección animal a mucha gente le viene a la cabeza eso de 'no abandonar' o 'no maltratar'. Sin embargo, hay una labor detrás de trabajo de campo que se desconoce". Por ello, asegura que es vital concienciar y, sobre todo, informar: "Nosotros intentamos que desde el colegio se tenga claro cuales son los derechos de los animales para que todo el mundo sepa que hacer dentro de su pequeña escala".

Olga, de APAP-Alcalá: "Es muy importante que tanto adultos como niños entiendan que es importante el respeto a los animales"

Olga, responsable de eventos de APAP-Alcalá, cree que la edición de este año está siendo un éxito: "Hay mucha gente interesada preguntando por los perritos que hemos traído y esperamos que de está feria salga una familia para ellos. Nuestro objetivo principal siempre es que la gente no compre animales, sino que adopte. Es muy importante que tanto adultos como niños entiendan que es importante el respeto a los animales".

Eric, vicepresidente de La Voz Animal, asegura que llevan colaborando bastantes años en esta feria porque "es un evento imprescindible. Permite que las personas tengan una mayor cercanía y conozcan de cerca el gran problema que supone el abandono y el maltrato animal. Y también, supone una gran oportunidad para fomentar la adopción y que las personas interesadas puedan tener un primer contacto con los perros".

Una edición que llega a su fin, pero que un año más se cierra con buen sabor de boca: el de los centenares de personas que se han acercado al espacio y el de las decenas de perros y gatos que han encontrado una nueva familia.