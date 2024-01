La Xunta limpia de pellets 54 playas con 300 operarios y prepara una comisión de expertos en ecotoxicidad

La Xunta de Galicia mantiene activo este sábado un operativo de 300 personas que limpia de pellets y otros residuos plásticos 54 playas de 35 ayuntamientos gallegos, mientras que en mar ha activado un dispositivo con dos helicópteros, cinco buques y siete embarcaciones. Además, la próxima semana pondrán en marcha una comisión de expertos en ecotoxicidad a la que invitarán al Gobierno central

Según ha avanzado en declaraciones a los medios la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, hasta el momento, el operativo ha recogido el equivalente a 80 sacos de pellets y los trabajadores han limpiado un total de 1.503 kilos de otros plásticos. "Tenemos que hacer una batida de todas esas playas donde tenemos incidencia y además hacerlo de manera integral, no solo de manera selectiva", señala.

La vicepresidenta segunda ha insistido en la necesidad de "hacer el máximo esfuerzo posible" para que los sacos que se puedan coger en el mar "no lleguen a tierra" y, sobre todo, para que no lleguen "las miles de partículas dispersas que son muy difíciles de coger". Además, ha reiterado que el Gobierno central debe trasladar "un análisis de riesgos"

"No podemos estar condicionados a los vientos, a las corrientes, porque eso también supone un coste muy importante para las arcas de la comunidad autónoma, que por supuesto no va a escatimar en medios, pero que, al fin y al cabo, son los recursos de todos los gallegos", ha explicado.

La Xunta prepara una comisión de expertos

Vázquez: "Pedimos precaución a la gente que de manera voluntariosa se vaya a acercar a nuestras playas"

Por otro lado, la conselleira ha avanzado que la próxima semana pondrán en marcha una comisión de expertos en ecotoxicidad a la que invitarán al Gobierno central, así como a técnicos de la administración, universidades y personal de centros especializados.

Uno de los objetivos, ha destacado, será que sirva para "adelantarse de cara al futuro" y ver qué exigirán desde Galicia al Gobierno central y a Europa, ya que "no se puede permitir que los océanos acaben llenos de plásticos y de estas pequeñas partículas".

Por otra parte, la vicepresidenta segunda ha reconocido que las condiciones meteorológicas y de claridad del agua "no son las mejores" y no ayudan en la búsqueda de sacos en el mar, pero "si no se intenta, es imposible". Debido a estas condiciones, Vázquez ha pedido "precaución a la gente que de manera voluntariosa se vaya a acercar a las playas".

A partir de este sábado, los vientos serán de componente sur y desde el domingo a la tarde serán de suroeste, lo que hará que sean de mar hacia tierra, según ha explicado la meteoróloga de Meteogalicia María Souto. También preocupan las corrientes marinas que, según ha detallado Souto, en estos momentos predomina una que "va de sur a norte", que cuando llega a la parte norte de Galicia "gira hacia el Cantábrico" y que "continuará igual en los próximos días".

Estabilizada la llegada de pellets a Asturias

El Principado ha iniciado un operativo para coordinar la colaboración ciudadana en las labores de limpieza

El Gobierno del Principado de Asturias considera estabilizada la llegada de pellets a su costa, de donde ya ha retirado casi nueve kilos, pero seguirá manteniendo una vigilancia exhaustiva para reducir lo más posible su impacto en el litoral.

El consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, ha destacado que la aparición de estos microplásticos sigue siendo escasa, pese a lo cual el Ejecutivo seguirá realizando labores de control y recogida para que el daño sea mínimo.

Además, ha recordado que la contaminación de plásticos en el mar es un problema grave y generalizado sobre el que es muy importante generar una concienciación ciudadana como la que se realiza a través del proyecto LIBERA de recogida de residuos, que la consejería desarrolla en colaboración con SEO BirdLife y Ecoembes.

El Principado ha puesto en marcha este fin de semana un operativo para coordinar la colaboración ciudadana en las labores de limpieza en once arenales de nueve concejos en los que este sábado hay desplegados 75 efectivos de las agrupaciones de Protección Civil.