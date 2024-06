El 'yayo antifascista' que ha parado con su bastón a los ultras de Vox en Donostia

Un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales este viernes muestra como un hombre jubilado, conocido como "el yayo antifascista", con un bastón en la mano, para el coche de propaganda de campaña del partido ultraderechista Vox, desde el cual se difundía a todo volumen el himno español.



El incidente ha tenido lugar en una de las zonas más concurridas de Donostia: la entrada al paseo de la Concha desde la calle San Martín. En ese momento, el hombre se ha lanzado a la carretera y se ha colocado frente al vehículo de Vox, mientras ha emitido algunas quejas inaudibles.

Inicialmente, el vehículo ha intentado seguir su camino, creando una situación de evidente riesgo de atropello. Sin embargo, la persistencia del hombre ha obligado al coche de Vox a detenerse y, además, a cambiar el himno español por otra melodía. Varias personas se han acercado posteriormente para mediar en la situación y parece que también han terminado mostrando su rechazo a la caravana ultraderechista.

Las redes sociales se han llenado rápidamente de elogios hacia el hombre del bastón tras la difusión del vídeo: "No todos los héroes llevan capa", "No pasarán" y "Este señor me representa", han sido algunos de los comentarios.



Este momento se añade a otra respuesta muy viral contra la extrema derecha en Euskal Herria, difundida el día anterior: la movilización juvenil que expulsó de Soraluze a miembros de Desokupa, quienes tuvieron que ser escoltados por la Ertzaintza.