Estudiantes propalestinos bloquean los accesos en la UPF como protesta por su inacción frente al genocidio de Israel

30 estudiantes propalestinos han pasado la noche del jueves en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), y han bloqueado sus accesos a partir de las 7:30 horas de este viernes, en respuesta al posicionamiento de la institución respecto al genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Además de ocupar el campus, han colocado barricadas en los accesos a la universidad.

La UPF, en acuerdo con los estudiantes, ha decidido suspender las clases hasta las 14.00 horas de este viernes −solo se permite el acceso al profesorado−. Un portavoz estudiantil de la Asamblea Abierta por Palestina de Ciutadella explicó que esta iniciativa se llevó a cabo porque la declaración del martes de la UPF no reflejaba las demandas estudiantiles ni cortaba los lazos con instituciones israelíes.

Esto sucede tras conocer el pasado martes el comunicado de la UPF en el que declaraba que "no respaldará institucionalmente nuevos proyectos de cooperación académica con universidades israelíes que, de manera explícita o a través de programas o iniciativas específicas, apoyen las actividades del ejército israelí en la Franja de Gaza". Solo mantendrá activos los proyectos en esta área que involucren poblaciones de varios países.



La UPF reafirmó su política de "no establecer relaciones institucionales o de cooperación con entidades gubernamentales israelíes, ni tampoco con otras instituciones de Israel que no aboguen explícitamente por un alto el fuego en Gaza".



Universidades con Palestina ha criticado duramente la postura de la UPF, calificándola de "vergonzosa y cobarde". El colectivo universitario considera que el compromiso de la UPF para poner fin al "apartheid y al genocidio" no se limita a "declaraciones vacías", sino que requiere un "boicot claro e inequívoco" a cualquier institución que participe en estos crímenes.



La Assemblea Oberta per Palestina ha denunciado que el comunicado aprobado por el Consejo de Gobierno debería haber sido una moción presentada por la rectora sobre la postura de la universidad "frente al genocidio". Según el colectivo, este comunicado "no tiene las mismas implicaciones". También ha señalado que no se permitió a los estudiantes proponer enmiendas y que el acceso a la sesión fue discrecional, lo que va en contra de la transparencia que se espera de instituciones públicas como la UPF.



Por último, critica que en el documento final, la UPF "decidió no identificar explícitamente al Estado de Israel como responsable del genocidio" y prefirió usar la palabra 'masacre', "ignorando los factores étnico-coloniales del exterminio". También optó por "no cortar vínculos con empresas que colaboran con el genocidio".

La Universitat de Barcelona rompe relaciones con Israel

El pasado mes de mayo la Universitat de Barcelona (UB) cedió a las demandas de los universitarios y suspendió sus relaciones con instituciones y empresas israelíes por el ataque a Gaza. Como respuesta, los estudiantes de este centro decidieron poner fin a sus movilizaciones.

"Esta victoria histórica es el fruto único de la movilización", anunciaron triunfantes los integrantes del grupo de Acampada por Palestina Barcelona a través de la red social X (antes Twitter). En una sesión extraordinaria en la que los rectores universitarios se reunieron en aras de negociar las demandas del alumnado, se aprobó el fin de nuevos convenios con instituciones israelíes con 28 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones.