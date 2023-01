'El Mundo' rompe el detector de racismo en una noticia sobre menores migrantes: "Guarida de Ex MENAS. Miserable"

Hacía tiempo que no sucedía. Quizás desde que el Gobierno reformó el reglamento de Extranjería para facilitar los papeles a los menores migrantes tutelados y extulelados. Una medida que ha mejorado sustancialmente el horizonte vital y laboral de miles de chavales migrantes que llegaron solos a España. Y eso a pesar de la voz de alarma de la extrema derecha y sus medios afines, para quienes los chicos se llaman MENAS y solo se dedican a violar y a robar en las calles.

El Mundo ha vuelto a las andadas con una información que ha reventado todos los medidores de racismo, aporofobia y criminalización de este colectivo vulnerable, según han denunciado numerosos tuiteros. "La Policía Municipal desmantela una guarida de ex menas en la Venta del Batán de Casa de Campo", titulaba el diario.

desmantela, guarida, ex menas… no cabe más manipulación en una sola frase. ¡Vergüenza de periodismo!!!

Dejando aparte lo de llamarlo "guarida", que me produce náuseas, me llama la atención lo de "ex menas". Es decir, ya no son "menas", pero lo fueron, y seguirán cargando con ese estigma toda la vida. https://t.co/NwE35Vxin9

— Ariom (@_ariom_) January 4, 2023