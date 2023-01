La teoría sobre el carro de la compra que determina si alguien es bueno o malo para la sociedad por un simple gesto

Alberto Ortega / Europa Press.

Por Tremending

Casi todo el mundo cree que es un miembro bueno de la sociedad, pero una tuitera ha dado con la "prueba de fuego" que demostrará si eso es cierto.

La prueba es sencilla: una simple acción determina si alguien aporta o aparta. La denominada como teoría de los carritos de la compra es tan alocada que puede hasta tener sentido.

Cada vez que voy a comprar y veo esto, me acuerdo de la teoría de los carritos del súper y alucino un poquito más. pic.twitter.com/7yrUxnccqI — Paula la del BOGC (@oposipaw) January 7, 2023

<<La teoría señala que algo tan sencillo como devolver el carrito del supermercado, sabiendo que no hay una gratificación o un castigo por hacerlo (o no hacerlo), puede colocarte del lado de los que hacen lo correcto en la vida y los que no.>> — Paula la del BOGC (@oposipaw) January 7, 2023

Con un simple gesto, devolver el carro de la compra a su lugar una vez se deja de usar, determina si alguien es un miembro bueno o malo de la sociedad.

La teoría se sustenta que en que es una acción que no es premiada ni castigada, hacerlo o no realmente no cambiará nada, pero es lo correcto. Se coge el carro y se devuelve una vez usado.

Parece sencillo, pero todo el mundo ha esquivado carros de la compra abandonados en los supermercados y aparcamientos.

Puede parecer una locura hacer semejante juicio con algo tan sencillo pero evalúa a quien hace las cosas por un interés puro, hacer un uso correcto de que lo que se presta, y quien no lo hace por desinterés o por no encontrar un beneficio al hacerlo.

No obstante, cabe recordar que muchos carros requieren de una moneda para separarlos del resto que solo se recupera una vez se devuelve a su sitio. De no existir un problema no se habría creado la necesidad.

Se buena gente; se de los que llevan el carrito de vuelta en las situaciones de la vida https://t.co/3l4dzWqc4e — David Canela (@DavidCanela) January 8, 2023

De verdad hay gente que DEJA el carro simplemente ahí y se va. No sé ni por qué me sorprendo pero??? https://t.co/rL5qxsTMGC — pastelito 🧁 (@RicWazxwski) January 8, 2023

Y tu, regresas tu carrito del super? https://t.co/Jf6gXEzW76 — Ernesto Villalobos (@evlobos) January 8, 2023

La teoría de los carritos del súper y su hermana, la teoría de las bandejas de comida rápida https://t.co/AuqMNc0KY7 — josedanielclarke.com (@jdclarke) January 8, 2023

Otro buen litmus test es lo mucho que te cuesta llevar tu bandeja sucia a la basura en los sitios de comida rápida. https://t.co/4Ax6vd5qF4 — Belén Ayala M. (@Bamtheory) January 9, 2023

Yo si lo dejo, espero que vosotros también🤨 https://t.co/MG1ohXmrKE — Cory✨ (@Coryokoo) January 9, 2023

La teoría ha sido muy compartida por los tuiteros y ha generado un interesante debate. También ha inspirado otras situaciones donde se puede medir quién hace lo correcto por el mero hecho de que es lo correcto.