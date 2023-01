Por Tremending

No sabemos si nuestros lectores se han preguntado alguna vez qué es ser un ultraderechista, pero si sienten curiosidad por saberlo Pedro Sánchez se lo puede explicar. Según ha expresado él mismo en su cuenta de Twitter, el presidente del Gobierno tiene "un método para reconocer a un ultraderechista".

Lo que no sabemos es si su método es infalible. En cualquier caso, Sánchez lo tiene clarísimo, según explicó este pasado miércoles en un acto del sindicato UGT: "Si queréis reconocer a un ultraderechista, hay un método que no falla: siempre se opone a cualquier avance social, se opone a la subida del salario mínimo, se opone a la subida de las pensiones, se opone a reducir la precariedad laboral diciendo que es una paguita, se opone la fiscalidad justa, se opone a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres…".

¿Les parece poco? Pues aún hay más, pero como no queremos reventarles el vídeo que les hemos preparado, mejor será que lo vean.

Como han podido ver, Sánchez, con el telón de fondo de lo sucedido en Brasil, también ha alertado del riesgo de asalto a las instituciones democráticas. El presidente no se ha referido a ningún partido en concreto (al menos no ha mencionado a ninguno), pero su método coincide punto por punto con la actuación de la oposición, no solo con la de Vox (que se da por supuesto), sino también con la del PP.

El vídeo colgado por Sánchez en Twitter ha gustado a casi 29.000 tuiteros y acumula 653.000 reproducciones y más de 9.000 retuits. Todo un éxito. Pero se pueden imaginar que las reacciones son variopintas y contradictorias; vamos, que hay de todo, como en botica.

Hay quien le apoya…

Muy buena exposición de lo que son los derechistas, en Chile, eso es la derecha cavernaria . — JORGE A. (@jorgealvaradoc3) January 11, 2023

Hay quien le critica abiertamente…

De verdad, siempre con el mismo discurso….TRABAJA, así lo mismo empiezas a saber lo que es un servidor público — MykE (@mykezc) January 11, 2023

Como colofón, Sánchez aseguró que en un año "tan electoral" como este 2023, el Gobierno "va a seguir protegiendo a la gente de a pie". Justo lo contrario de lo que haría un ultraderechista de acuerdo con su método.