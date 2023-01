Juan García-Gallardo habla de embarazos y reafirma que no es el más apropiado para decidir sobre los cuerpos de las mujeres

Si las medidas propuestas por Vox en Castilla y León sobre el aborto no eran lo suficiente controversiales, ya se ha encargado Juan García-Gallardo de evidenciar lo obvio: qué tendrá que decidir este señor con lo que hacen las mujeres con sus cuerpos.

Cuando le han consultado sobre en qué semana del embarazo tendrían lugar las ecografías que quieren realizar a mujeres dispuestas a abortar, el líder de Vox en la región ha dado la razón perfecta para mantenerse alejado de cualquier tipo de decisión al respecto.

"No sé mucho de embarazos", se ha limitado a responder. El agua moja y los catalanes hacen cosas, le ha faltado decir.

"De embarazos no sabrás mucho… pero de lo que seguramente no tienes ni idea es de la fuerza que tenemos las mujeres frenando a quienes nos queréis recortar los derechos", ha respondido la presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez, ante las declaraciones del líder de ultraderecha.

Mientras tanto, aunque no sepa mucho de embarazos, García-Gallardo sigue decidido a decidir sobre lo que tienen que hacer las mujeres de la región con sus cuerpos.

De embarazos no sabrás mucho …… pero de lo que seguramente no tienes ni idea es de la fuerza que tenemos las mujeres frenando a quienes nos queréis recortar los derechos pic.twitter.com/WhgztDOoH6

No sé mucho de embarazos pero me permito el lujo de decidir cómo tienen que ser. https://t.co/yR7pjEIcZN

No me cabe duda a estas alturas de que su partido ya reconoce que no calculó demasiado bien las consecuencias de forzar a que el primer representante destacado que lucen en un gobierno autonómico sea este camión cisterna de vergüenza ajena. https://t.co/KIwCXvpyed

— Capsicum (@pobretpebrot) January 13, 2023