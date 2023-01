Un tuitero arrasa al explicar la asombrosa relación que hay entre Phoebe y Ursula Buffay en 'Friends' y la serie 'Mad About You'

La actriz Lisa Kudrow interpreta los papeles de Phoebe y Ursula Buffay en 'Friends'

En un mundo donde uno de los máximos exponentes del ocio es el visionado de series, el tuitero Manuel de BCN ha dejado perplejos a los internautas al relacionar a los personajes de Phoebe Buffay y su hermana gemela Ursula en Friends con otra producción de la NBC, Mad About You.

En la archiconocida serie creada por Marta Kauffman y David Crane, la actriz Lisa Kudrow interpreta a una de las siete integrantes del grupo de amigos que protagoniza y da nombre a la serie. Pero esto no solo se queda ahí: como los fans recordarán, tiene una hermana gemela, Ursula. Hermana gemela que, ¡oh, sorpresa!, aparece en la serie Mad About You con el mismo nombre y un papel muy similar.

Todo tiene un porqué y una tanda de momentos en ambas ficciones que este hilo de Twitter explica a la perfección.

Seguro que conoces a estas dos chicas. Son las gemelas Buffay: Phoebe, con el pelo largo, y Ursula, con coleta. Probablemente creas que solo fue un recurso de los guionistas de 'Friends', pero hay más. Este #MakeEmLaugh va de amigos y de un matrimonio loco el uno por el otro. pic.twitter.com/yCBmHKnOIV — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Lisa Kudrow no tenía muy claro que la fueran a fichar para hacer de Phoebe cuando 'Friends' solo era un piloto llamado 'Six of One'. Tenía un papel secundario en otra serie y notaba que a James Burrows no le entusiasmaban sus castings. Pese a sus dudas, la ficharon. pic.twitter.com/fN1L6yhTbH — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Phoebe era uno de los seis miembros del grupo de amigos veinteañeros que vivían en Nueva York y que revolucionarían las sitcoms en la mitad de los años 90 y el inicio del nuevo siglo. ☂️ pic.twitter.com/h2fWJ37G61 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

El episodio 16 de la primera temporada, 'El que tiene dos partes', empezaba con Joey y Chandler en un restaurante, el Riff's, en el que hay una camarera idéntica a su amiga que resulta ser su gemela. Solo Joey ve diferencias: para él, Phoebe es Phoebe y Úrsula, "una tía buena". pic.twitter.com/mN6A96293r — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

A mitad del episodio dos mujeres entran en el Central Perk y confunden a Phoebe con una camarera que conocen. Cuando Helen Hunt y Leila Kenzle entran, hay una ovación, pero no es un cameo como los muchos que hubo en 'Friends'. La mayoría se preguntará: ¿quién son esas dos? pic.twitter.com/o3ZZMLotMg — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Vale, hasta aquí lo que los seguidores de ambas series ya conocen. ¡Arrancan los crossover!

ENTRAMOS EN EL NBC TELEMATIC UNIVERSE. [CHAN, CHAN, CHAAAAAAAAAAN] pic.twitter.com/6hC4USLqVk — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

⏪Dos años antes de 'Friends' se estrenó otra serie que, en España tuvo poca repercusión (aunque en TV3 se emitió con éxito notable) pero en EEUU fue una bomba. La habían creado Paul Reiser y Danny Jacobson. Se llamaba 'Mad About You' y empezaba con esta maravilla. pic.twitter.com/p08G6dSlgk — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

A Paul Reiser le recordaréis por su debut en 'Diner', como detective en 'Superdetective en Hollywood', haciendo del desleal Carter Burke de 'Aliens' o como uno de 'Mis dos padres'. Los más jóvenes le pondréis cara por sus aparciones en 'Stranger Things' o 'The Boys'. pic.twitter.com/hys4Bna8p3 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Pero si alguna cosa le dio fama, esa fue 'Mad About You', centrada en las alegrías, complicaciones y cotidianidades de una pareja de recién casados: los Buchman. Él (Reiser) un director de documentales 🎥y ella (Hunt), una directora de RR.PP 📂. Nos los presentaron así. pic.twitter.com/zKCrUaiUcq — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

'Mad About You' supuso el gran descubrimiento de Helen Hunt como actriz cómica y de gran versatilidad. Redondeó su década gloriosa en la serie con un Oscar por su papel de la camarera que aguantaba a Jack Nicholson en 'Mejor Imposible'. pic.twitter.com/tN6pads295 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

'Mad About You' rompió moldes por la manera en la que dibujaban a los personajes. No había uno cabal y la otra neurótica, una inteligente y otro bobo. Ambos eran todas esas cosas en diferentes momentos. Eso no impedía que hubiera clichés, como este. 🧻 pic.twitter.com/lysrsE0H4B — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Se reían de: 💼sus profesiones

🤦‍♀️hábitos y tics

🕺sus amigos

🛑suegros

🫦 la infidelidad

🗓️la conciliación laboral

🍆el sexo

🍼la maternidad

🗯️las peleas… — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

En un episodio mostraban lo difícil de dar con un equilibrio entre los buenos momentos de uno y los bajos que pueda tener el otro. El día que a Paul le rechazan un documental sobre los Yankees en la tele pública americana, Jaimie consigue una cuenta importante y… #MakeEmLaugh pic.twitter.com/r7ugvXZb2W — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Este momento es uno de los ejemplos más claros de lo que convirtió a los Buchman en la pareja de moda de los 90; en los Lucy y Desi de finales de siglo. La conexión que tenían Reiser y Hunt era brutal y sabían hacer reír tanto con diálogos exquisitos como con su gestualidad. pic.twitter.com/62CqNMg3zk — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

En las siete temporadas que tuvo la serie, abordaron lo difícil que es ser madre y padre primerizos. ¿Os acordáis del método Estivill? Allí era el método del Dr. Spock (nada que ver con 'Star Trek') y era una tortura. Lo hicieron así: pic.twitter.com/ZHhHazNX40 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Ese episodio fue un hito. Se grabó en una sola toma continua de 20 minutos, los dos actores dialogando sin interrupción frente a la puerta de un bebé berreando. Otro pasaba en un tren: la mitad en la ida a la comida de acción de gracias y la otra mitad en la vuelta. pic.twitter.com/9Gbp5NqWhb — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Mad about You' contó con numerosos cameos. Reiser rindió homenaje a sus cómicos de referencia, desde The Three Stooges a Jerry Lewis, Mel Brooks, John Austin o Sid Caesar. 🤡 También aparecieron Cindy Lauper, Bruce Willis, Christy Brinkle y hasta Yoko Ono. ⭐️ pic.twitter.com/MFOZ19ZAs2 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Pero volvamos al vínculo con 'Friends'. En el restaurante que Paul y Jaimie frecuentaban, había una camarera que de tan despistada e incompetente resultaba irresistible. Apareció en la segunda temporada y no tenía ni nombre. #MakeEmLaugh pic.twitter.com/RYaLwCjhup — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

El agente de Lisa Kudrow no quería que hiciera ese papel porque era insignificante, algo puntual. Pero ella, que estaba a punto de volver a trabajar en una oficina de 9 a 5, le supo a gloria. Gustó tanto que la convirtieron en un personaje recurrente. Sería Ursula, la camarera. pic.twitter.com/gqJyR9Au11 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Cuando en 1994 ficharon a Kudrow para hacer de Phoebe, insistió que no quería abandonar 'Mad About You'. OK Lisa. Cuando las dos series se emitieron seguidas, la noche de los jueves, vieron que era imprescindible explicar porque había esa dualidad o nadie entendería nada. pic.twitter.com/1gXiR1DiCN — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Y así fue como Ursula ganó un apellido: Buffay.

En realidad no era malvada como la pintaban en 'Friends'; simplemente era despistada e inconsciente de todo a su alrededor. Y así, dos series que pasaban en NY podían tener un personaje parecido interpretado por la misma actriz. pic.twitter.com/XHZ2vwufh5 — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Además cosas que pasaban en una tenían repercusión en la otra, como un apagón provocado por Paul en 'Mad About You' que luego afectaba a Ross, Chandler, Rachel, Joey, Monica y Phoebe. Pero ese no fue el único "crossover" de series famosas de la NBC. Antes hubo este. #MadAboutYou pic.twitter.com/0BbZvTupEn — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Kramer, el vecino alocado de 'Seinfeld' era el que subarrendaba el pisito de soltero de Paul. La broma se extendió en un episodio en que la novia de George Costanza quiere ver 'Mad About You' con él en la cama, lo que le produce gran ilusión… pic.twitter.com/IK9M6SgI9k — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

O en uno de los episodios finales en el que Paul y su primo Ira se encuentra a Seinfeld por la calle y acaban persiguiéndole para que les firme un autógrafo. pic.twitter.com/B4oGvIzk1y — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Es una serie fantástica que, lamentablemente, no es fácil de poder ver, al menos no hasta que Peacock TV llegue a más países o la metan en alguna de las otras plataformas de streaming. Si tenéis buen inglés, podéis encontrarla en DVD. 💿 pic.twitter.com/GoMrMLPTNr — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Si la visteis en su momento, os recomiendo leer los libros que publicó Reiser sobre la pareja y la paternidad. ¡Son para partirse! 🤣🙌📚 pic.twitter.com/iK5LgaHUzK — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Ursula apareció 24 veces en 'Mad About You'. En el epílogo del último episodio, la hija de Paul y Jaimie (en el cuerpo de la cómica Janeane Garofalo) contaba desde el futuro que la camarera llegó a Gobernadora de New York. pic.twitter.com/CQnWnx1oOW — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Gracias por llegar hasta la última frontera del #MakeEmLaugh de 'Mad About You'. Espero que os haya gustado y os despierte interés. 🙌 También yo estoy loco por vosotras y vosotros.❤️

Y si le dais amor a este hilo, aún más. 👇https://t.co/7qHwQPrMMa — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) January 12, 2023

Seguidores de Friends, Mad About You… o de las series en general, presten mucha atención a la cuenta de Twitter de Manuel de BCN, que seguro que tendrá muchos más momentos míticos que rememorar.