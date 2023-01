"El récord fue 35 horas seguidas sin dormir": antiguos empleados de las 'Big Four' recuerdan sus duras condiciones laborales

Inspección de Trabajo ha visitado a las denominadas Big Four, las cuatro grandes multinacionales de consultoría para comprobar las condiciones horarias y laborales de sus empleados.

Ante la noticia, han salido numerosos extrabajadores de algunas de estas compañías como Deloitte, PwC, EY y KPMG para denunciar las duras condiciones a las que les sometían.

Como ex-trabajador de Deloitte, he de decir que mis jornadas eran infumables, no tenía días personales y encima, tenia que hacer favores en los pocos días de vacaciones que me daban que encima era como si ellos me hacían el favor de darme las vacaciones sabes. https://t.co/hltYWQV11v

— Daniels (@ddaniiells) January 16, 2023