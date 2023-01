"Duerme bien, Maggie": el hombre del tiempo de la BBC emociona al dedicar el comienzo de su sección a su perrita fallecida

Por Tremending

Este fin de semana, el hombre del tiempo de la BBC en Irlanda del Norte se ha enfrentado posiblemente a uno de los programas más duros y emotivos de su toda su trayectoria. Barra Best, que lleva dos décadas ligado a la televisión pública del Reino Unido, ha dedicado la emisión de este sábado a Maggie, su perrita recién fallecida.

Antes de comenzar con la habitual crónica meteorológica, Best regaló a sus espectadores una tierna estampa de un can en la playa. Más tarde, explicó a través de Twitter que se trataba de su mascota. "Maggie se ha ido a dormir. Ella nos trajo mucho amor y diversión a lo largo de los años. Estamos rotos", escribió en un mensaje, que acompañó de varias fotos de la perra junto a él y su pareja.

Give your dog an extra hug today from us. Maggie's gone to sleep. She brought us such love and fun over the years and made it to the grand age of 13 1/2. Shattered. 💔 pic.twitter.com/tQxmoa1IT5 — Barra Best (@barrabest) January 28, 2023



En la publicación, el hombre del tiempo también pedía un "abrazo extra" para todos los animales en su nombre. Un par de horas después, Best compartía un segundo tuit con una cariñosa despedida: "Duerme bien, Maggie".

Los usuarios han respondido a la triste noticia con mensajes de apoyo para Barra Best y algunos incluso han compartido sus propias experiencias para animar al popular presentador. "Perdí a mi Charlie el año pasado, después de 18 años juntos. Son los mejores amigos que podemos tener", ha lamentado uno de sus seguidores.

So sorry to hear this, lost my Charlie last year after 18 years of him. They are the best friends you can ever have. — chris 📸 (@chrisneilmckay) January 29, 2023

Aw Barra. Sweet Maggie. I know how much you loved her. Hopefully, she'll meet up with my Bella across the rainbow bridge for a play date. Big hugs to you both. x — Barbara McCann (@barbara_utv) January 29, 2023

Sorry to hear that Barra. We get so attached to our dogs. They just become family. Mine is here since 2017. Couldn't be without him. Sorry for your loss. — The Goodfellas Band (@LiamGoodfellas) January 29, 2023

Sin duda, un bonito homenaje que ha servido para llenar de emoción y recuerdos las redes sociales y que se ha ganado el aplauso de los compañeros de profesión de Barra Best. Desde aquí solo podemos sumarnos a los mensajes y desearte, Maggie, que duermas muy bien.