Esta ha sido una semana horribilis para el Gobierno por la polémica sobre la ley del solo sí es sí. La tensión entre el PSOE y Unidas Podemos, socios de coalición, se ha disparado después de que los socialistas anunciaran su intención de reformar la norma. Entre tantas declaraciones, opiniones, comentarios y análisis, se ha alzado la voz de Eduardo Madina, exdiputado del PSOE ahora metido a tertuliano. Su reflexión del pasado miércoles en la cadena Ser sobre la polémica se ha viralizado en las redes sociales.

"Asisto atónito y no doy crédito a lo que estoy escuchando estos días. Dejan sola a Irene Montero como si se hubiera inventado ella sola esta ley" 📻 @EduMadina en #ElAbierto pic.twitter.com/DRrLi6GMYW — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) February 8, 2023

En contra de lo que muchos podrían suponer, Madina ha salido en defensa de Irene Montero, ministra de Igualdad. "Asisto atónito y no doy crédito a lo que estoy escuchando estos días. Dejan sola a Irene Montero como si se hubiera inventado ella sola esta ley", afirmó Madina.

El exdiputado socialista ha recordado que esta es una ley colegiada, decicida y aprobada por todo el Ejecutivo. "No se nos escapa que las leyes no las ha hecho Irene Montero ella sola. Parece que es una llanera solitaria, ella sola decidiendo contra todo el criterio. No no", dijo Madina, quien volvió a criticar la idea "de querer dejar sola a Irene Montero en la legislación de una ley que parece que se la ha inventado ella un día apretando un botón y colocándola ella en el BOE".

Madina también insistió en que más importante que el impacto que la ley del solo sí es sí pueda tener sobre las relaciones entre los dos socios del Gobierno, "es mucho más importante el que tiene sobre las mujeres de este país que intuyo y supongo, asisten también atónitas a lo que están viendo". En su opinión, el consentimiento de la mujer, la cuestión que prende la polémica, ya estaba reconocido en el Código Penal si bien se ha visto reforzado con la ley del solo sí es sí.

Madina, que en 2014 compitió con Pedro Sánchez por hacerse con el liderazgo del PSOE y del que sabemos que no le tiene en gran estima, se mostró asimismo crítico con Pilar Llop, ministra de Justicia por sus declaraciones sobre las heridas que una agresión sexual puede tener y cómo valorar las penas. "No doy crédito", le dijo a Angels Barceló en el programa Hora 25 de la cadena Ser. "Si esta es una ley que ha rebajado las penas de tal manera que, como dijo ayer la señora Llop, las agresiones sexuales tienen menos carga penal que un robo, es una ley colegiada que pertenece al conjunto del consejo de ministros como todas. O al menos como eran todas hasta hace unos pocos años", añadió.

Por último, Madina ha resumido en una sola frase el desconcierto generado con la ley del solo sí es sí. "No se entiende bien qué ha pasado, porque colocar en el centro de la legislación o reforzar más jurídicamente el valor del consentimiento para proteger más a las potenciales víctimas de agresiones sexuales y de violaciones no requiere que termine esto en 400 revisiones de condena. Se explica todo mal".

Las palabras de Madina han tenido mucho eco entre los tuiteros. Muchos le reconocen que, siendo socialista, tenga la honestidad de defender a Irene Montero.

Siempre me has parecido una persona honesta, aunque muchas veces no coincida en nada contigo. Hoy me ha gustado mucho oírte. Gracias @EduMadina — Myriam R Pasquín 💜💛❤️ (@myropa66) February 8, 2023

Eduardo Madina coherente y justo en su defensa de la Ministra de Igualdad. — Selegna🔻 (@Selegna27499890) February 9, 2023

¡Que maravilla!👏👏👏👏👏👏 — Milagros Perez (@pdiezmilagros) February 8, 2023

Edu es un valor perdido en el PSOE, era mi apuesta ,y cada día más convencida. — Ana Velasco (@AnaVela91442067) February 8, 2023

En fin, podríamos seguir recopilando elogios a Madina, pero tampoco queremos aburrirles. Lo único que podemos decir es que constatamos que Madira es una persona a la que muchos ciudadanos echan de menos en la política actual.